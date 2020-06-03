3 июня: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня
Узнайте о самых важных праздниках и событиях 3 июня в истории
Какой сегодня праздник, 3 июня? Всемирный день велосипеда, Всемирный день бега, Всемирный день людей с деформацией стопы, день равноапостольных царя Константина и матери его царицы Елены и празднование Владимирской иконы Божией Матери – в православном календаре. Еленин день – в народном календаре. Именины празднуют: Елена, Кирилл, Константин, Михаил, Федор, Ярослав.
Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 3 июня 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 3 июня.
- Всемирный день велосипеда (World Bicycle Day) – праздник ООН отмечается с 2018 года в честь простого, недорогого, надежного и самого экологически чистого вида транспорта.
- Всемирный день людей с деформацией стопы (World Clubfoot Day) – проводится по инициативе Международной ассоциации Понсети.
- Всемирный день бега (Global Running Day) – отмечается с 2016 года в первую среду июня всеми любителями этого активного времяпровождения.
- День Мабо (Mabo Day) – празднуется в Австралии в честь дня рождения национального героя Эдди Мабо, который отстаивал интересы коренного населения материка.
3 июня православная церковь отмечает день равноапостольных царя Константина, матери его царицы Елены и чад егo Михаила и Феодора, Муромских чудотворцев. Также сегодня проводится празднование чудотворной Владимирской иконы Божией Матери, которая по преданию была написана евангелистом Лукою на доске стола, за которым трапезовало Святое Семейство: Спаситель, Богородица и праведный Иосиф Обручник.
В народе 3 июня отмечается Еленин день. В этот период сеяли лен и совершали обряды, чтобы он хорошо рос.
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Приметы на 3 июня
- В Еленин день нельзя плести косы, чтобы волосы росли длинными и красивыми.
- Если на Елену идет дождь, значит, осень будет ненастная.
- Дождь с градом предвещало снег с крупой на Прокла 3 декабря.
Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:
- 1785 – день рождения парашюта, на котором француз Франсуа Бланшар спустил собаку с 300-метровой высоты.
- 1837 – в Англии открыт первый в мире ипподром для скачек.
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- 1964 – дебют группы The Rolling Stones на американском телевидении.
- 1970 – получен первый искусственный ген.
- 1843 – Климент Тимирязев, русский ботаник, основатель школы физиологии растений.
- 1926 – Константин Сытник, украинский ученый, биолог.
- 1928 – Константин Степанков, украинский актер театра и кино.
- 1930 – Владимир Литвиненко, украинский живописец.
Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июне 2020 года в Украине.
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