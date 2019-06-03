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3 июня: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 3 июня в истории

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 05:01
3 июня - день Елены
3 июня - день Елены
Фото: Pixabay

Сегодня 154-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 211 дней. Именинники – Касьян, Константин, Михаил, Елена, Федор. Всемирный день велосипеда (World Bicycle Day), Всемирный день косолапости (World Clubfoot Day). В Черногории отмечают День независимости.

"Сегодня" пишут, какой праздник отмечают украинцы 3 июня 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 3 июня.

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Какой сегодня праздник, что можно и нельзя делать

3 июня – день Елены. Сегодня девушки не заплетали кос, чтобы волосы росли длинными и красивыми. Именно на 3 июня принимались когда-то сеять лен, а если в этот день что-то мешало хозяину, то он хоть горсть семян должен был бросить в землю: "Посеешь лен на Елену – будут длинные льны". Перед самым севом клали в мешок с семенами печеные яйца, и мужчины должны были подбрасывать его. От того, насколько высоко взлетит мешок, настолько и лен вытянется. В народе говорили: "Если на Олену-леносейку ненастье – к ненастной осени", "Если на 3 июня дождь с градом, то 3 декабря снег с крупой", "Лягушки расквакались – к непогоде". 

Постепенно это время отцветали сады, но еще наблюдалось цветение рябины, шиповника, малины, маргариток, других цветов. Появлялись и первые грибы: белые, подберезовики, красноголовики. 

Приметы на 3 июня

  • Рябина обильно зацвела – примета к тому, что будет хороший урожай льна. 
  • На Елену дождь идет, а затем начинается гроза – осенью также часто будут осадки с сильными ветрами. 
  • Вечером кузнецы стрекочут без остановки – примета того, что будет хорошая погода. 
  • Гроза в день – нужно прислушаться к грому. 
  • Если он звонкий – будет сильный дождь. 
  • Тихий гром 3 июня – дождь пойдет и закончится скоро. 

Важные и интересные события в истории 3 июня

1540 – Эрнандо де Сото первым из европейцев пересек горы Аппалачи.

1962 – катастрофа Boeing 707 в Париже. Погибли 130 человек – первая в истории катастрофа реактивного самолета с более чем 100 погибшими.

1965 – Эдвард Уайт стал первым американским астронавтом, вышедшим в открытый космос. Выход был совершен во время полета на корабле "Джемини-4".

1980 – вследствие сбоя компьютера, сообщившего о советском ядерном нападении, в США объявлена ядерная тревога. В течение десяти минут мир находился на краю ядерной войны.

1998 – крушение ICE у Эшеде – крупнейшая железнодорожная катастрофа в истории современной Германии.

Кто родился 3 июня

1895 – Золтан Корда – английский режиссер ("Книга джунглей", "Плачь, любимая страна").

1925 – Тони Кертис (настоящее имя Бернард Шварц) – американский киноактер (" Большие гонки").

1926 – Константин Сытник, украинский биолог.

1928 – Константин Степанков, украинский актер ("Дума о Ковпаке", "Будни уголовного розыска", "Пароль знали двое").

1992 – Марио Гетце, немецкий футболист, чемпион мира (2014).

Ранее "Сегодня" писали, какие церковные праздники и значимые даты отмечаются в июне 2019 года. Кроме этого, мы рассказывали, сколько дней отдыхают украинцы на Троицу 2019

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Источник: Сегодня
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