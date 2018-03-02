3 марта: какой сегодня праздник

Узнайте о важных праздниках и событиях 3 марта в истории

Сайт "Сегодня" рассказывает о самых принципиальных событиях, а также праздниках, которые имели место в истории 3 марта.

Ранее мы писали о выходных днях на 8 марта: когда отдыхают, а когда работают украинцы.

Какой праздник 3 марта

62-й день года по григорианскому календарю – до окончания года осталось 303 дня. Именинники – Агапит, Кузьма, Лев, Флавиан. Сегодня всемирный День писателя. В Японии проходит фестиваль Хина Мацури (Фестиваль кукол), в Марокко празднуют День Независимости и День трона.

Кроме этого, 3 марта православные христиане отмечают Родительскую субботу.

Интересные события в истории: 3 марта

В 1067 году Минск впервые упомянуто в летописях в связи с битвой на реке Немига.

В1861 году российский император Александр II подписал манифест об отмене в стране крепостничества.

1866-м в Киеве открыто публичную библиотеку (ныне Национальная парламентская библиотека Украины).

1915 года в Нью-Йорке состоялась премьера самого выдающегося немого фильма всех времен – "Рождение нации".

Кто родился 3 марта

В 1831 году родился Джордж Мортимер Пуллман, американский изобретатель, конструктор знаменитых спальных вагонов.

В 1845 году родился Георг Фердинанд Кантор, немецкий математик, основоположник теории множеств.

В 1847 году родился Александр Грэхем Белл, канадский изобретатель (телефонный аппарат) шотландского происхождения.

В 1896 году родился Иван Сергеевич Паторжинский, украинский певец (бас), педагог, народный артист СССР (1944).

В 1912 году родился Лев-Роман Михайлович Ребет, украинский политический деятель, публицист, один из лидеров ОУН.

В 1942 году родился Илиеску, румынский политический деятель, один из лидеров Декабрьской революции (1989), президент Румынии.

В 1953 году родился Зико (Артур Коимбра), бразильский футболист, тренер; лучший игрок мира 1983 (по версии World Soccer).

В 1956 году родился Збигнев Бонек, польский футболист, тренер; один из лучших футболистов мира своего времени.

В 1958 году родился Миранда Ричардсон, английская актриса ("Гарри Поттер и дары смерти", "Империя солнца", "Танец с незнакомцем").

В 1966 году родился Тон Лок (Энтони Терели Смит), американский рэп-певец ( "Wild Thing", "Funky Cold Medina").

В 1977 году родился Ронан Патрик Китинг, ирландский поп-певец, вокалист группы Boyzone.

В 1982 году родилась Джессика Бил, американская актриса ("Иллюзионист", "Седьмое небо").

Напомним, ранее мы писали, что нельзя делать в праздник 2 марта.