3 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 2 мая в истории

Какой сегодня праздник, 3 мая? Всемирный день свободы печати и Всемирный день Солнца. Именинники – Анастасий, Гавриил, Григорий, Александр, Федор.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 3 мая 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 3 мая.

3 мая – Всемирный день Солнца Фото: Pexels

Всемирный день свободы печати был провозглашен в 1993 году Генеральной АссамблеейООН. Данное решение явилось результатом работы Генеральной конференции ЮНЕСКО, которая в резолюции 1991 года "О содействии обеспечению свободы печати в мире" признала, что свободная, плюралистическая и независимая печать является необходимым компонентом любого демократического общества.

был провозглашен в 1993 году Генеральной АссамблеейООН. Данное решение явилось результатом работы Генеральной конференции ЮНЕСКО, которая в резолюции 1991 года "О содействии обеспечению свободы печати в мире" признала, что свободная, плюралистическая и независимая печать является необходимым компонентом любого демократического общества. Всемирный день Солнца или Международный день Солнца празднуется в разных странах с 1994 года. Чтобы привлечь внимание к возможностям использования возобновляемых источников энергии и напомнить, что Солнце жизненно важно для жизни на Земле, Европейское отделение Международного общества солнечной энергии и организует на добровольной основе ежегодное проведения 3 мая Дня Солнца.

Народные приметы на 3 мая

Пласт сухой – примета к тому, что не будет в этом году богатого урожая;

Следите за тем, что вперед вырастет – трава или рожь – то и принесет богатый урожай;

Много шишек на элях – примета к тому, что хлеб хорошо уродится.

Интересные и важные события в Украине и мире

В 1494 году Христофор Колумб открыл Ямайку.

В 1791-м Чрезвычайный Сейм Речи Посполитой принял Конституцию 3 мая.

В 1904-м американский изобретатель Джордж Паркер запатентовал свою первую письменную ручку.

В 1953-м в Германии вышла в эфир радиостанция "Немецкая волна".

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Кто родился 3 мая

1874 год – Франсуа Коти, французский парфюмер.

В 1921 году – Рей "Шугар" Робинсон, американский боксер в средневесовой категории.

В 1933 году родился Джеймс Браун, американский певец, "крестный отец соула".

В 1956-м родилась Наталья Андрейченко, российская актриса театра и кино ("Мерри Поппинс, до свидания", "Военно-полевой роман", "Сибириада", "Грехи отцов", "Тихий Дон").

Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в мае 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Весна 2020: календарь праздников и выходных дней

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