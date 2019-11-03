3 ноября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 3 ноября в истории

3 ноября отмечаем день Иллариона Фото: instagram.com/foldedpagesdistillery

3 ноября – 307-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 58 дней. Именинники –Анатолий, Аркадий, Василий, Владимир, Демьян, Иван, Иларион, Константин, Николай, Александр, Алексей, Феофил (Теофил), Яков. День работников гражданской авиации в Беларуси, День культуры в Японии, День провозглашения независимости Панамы. В Украине – День работника социальной сферы Украины, День ракетных войск и артиллерии и День инженерных войск.

"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 3 ноября 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 3 ноября.

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Какой праздник 3 ноября, как провести день

По народному календарю 3 ноября – день Иллариона. В этот день обычно выпадала пороша, которая приносила крестьянам в дороге множество неприятностей. Поэтому на Иллариона пытались остаться дома. В древности дороги, тропы и пути имели для людей отрицательное значение. Существовали верования, что именно там живет нечистая сила. Поэтому того, кто из-за непогоды останется ночевать в дороге, ждет несчастье.

Народные приметы на 3 ноября

Если на Иллариона выпал сильный снег, то снегопады не прекратятся еще несколько дней.

Дым идет вверх – к хорошей и солнечной погоде.

Красный закат солнца обещает мороз.

Интересные и важные события в Украине и мире 3 ноября

1493 – Христофор Колумб открыл Доминику.

1903 – Панама при поддержке США отделилась от Колумбии.

1927 – в Нью-Йорке под рекой Гудзон открыт туннель Холланда – первый в мире подводный туннель для транспорта.

1937 – в урочище Сандармох (Карельская АССР, Российская СФСР) по решению отдельной тройки Ленинградского областного управления НКВД расстреляли 265 узников Соловецкой тюрьмы особого назначения.

1957 – собака Лайка на борту орбитального спутника "Спутник-2" отправилась в космос.

Кто родился 3 ноября

1797 – русский грамотный Александр Бестужев.

1801 – составитель первых путеводителей, немецкий издатель Карл Бедекер.

1887 – русский поэт Самуил Маршак.

1900 – немецкий бизнесмен, основатель фирмы "Адидас" Дасслер Адольф.

1949 – английский боксер Холмс Ларри, который отобрал титул чемпиона мира в Мухаммеда Али.

1952 – украинский сатирик Лесь Подервянский.

1959 – шведский актер Дольф Лундгрен.

1962 – эпатажный украинский театральный режиссер Андрей Жолдак.

1969 – украинский бегун, рекордсмен Украины Олег Твердохлеб.

Ранее "Сегодня" писали о выходных днях и праздниках в ноябре 2019 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Осенние праздники 2019: сезонный календарь

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