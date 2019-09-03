Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

3 сентября: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 3 сентября в истории

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 05:05
3 сентября отмечаем день Фадея
3 сентября отмечаем день Фадея
Фото: Pixabay

Сегодня, 3 сентября, 246-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 119 дней. Именинники – Аврамий, Агапий, Васса, Пост, Фаддей, Феогний. Австралия отмечает День флага, в Катаре – День независимости, КНР проводит День Победы над Японией, а в Тунисе – День движения за независимость.

"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 3 сентября 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 3 сентября.

Смотрите видео: выходные на 2019 год в Украине и как переносятся рабочие дни

3 сентября: какой праздник и как провести этот день

По народному календарю 3 сентября – день Фадея. В это время все были задействованы на заготовят льна. Сначала его косили, а затем раскладывали на лугах, чтобы из растения испарилась лишняя влага. Затем лен подвергали специальной обработке, и уже из готового сырья изготавливали одежду.

Также 3 сентября продолжались женские посиделки. Женщины по вечерам собирались у кого-то дома, обычно для этого выбирали дом вдовы, и проводили время за какой-то работой и разговорами.

Приметы на 3 сентября:

  • На Фадея сухо – весь сентябрь будет без дождей.
  • Много желудей 3 сентября – Рождество будет снежным.
  • Мыши делают на стогах гнезда – осень будет дождливой.

3 сентября: важные и интересные события в Украине и мире

  • 1609 – английский мореплаватель Генри Гудзон открыл гавань, вокруг которой впоследствии возник город Нью-Йорк.
  • 1838 – в Киеве состоялось торжественное открытие Института благородных девиц, в честь которого впоследствии был названа столичная улица Институтская.
  • 1912 – в Великобритании заработал первый в мире консервный завод.
  • 1914 – американка Мэри Фелпс Джекобс изобрела бюстгальтер, смастерив опытный образец с помощью платков.
  • 1950 – завершился первый чемпионат гонок "Формула-1".
  • 1973 – в Киеве состоялось открытие памятника Лесе Украинке.
  • 1984 – английский врач Алик Джеффриз изобрел, так называемые, "генетические отпечатки" – свойство ДНК быть индивидуальной для каждого человека.
  • 2000 – создана украинская группа "ВИА Гра".
  • 2005 – сборная Украины по футболу впервые за время своего существования завоевала возможность выступить на Кубке Мира.

3 сентября родились

  • 1804 – первый ректор университета Св. Владимира, ученый Михаил Максимович.
  • 1856 – автор первых небоскребов, архитектор Луис Салливан.
  • 1862 – украинский поэт Александр Тарковский.
  • 1875 – изобретатель спортивных автомобилей "Порше", австралийский авиаконструктор Фердинанд Порше.
  • 1899 – австралийский иммунолог, Нобелевский лауреат Фрэнк Макфарлейн Бернет.
  • 1928 – основатель бренда Gap, американский предприниматель Дональд Фишер.
  • 1941 – русский писатель Сергей Довлатов.
  • 1965 – американский актер Чарли Шин.

Ранее мы рассказывали о благоприятных лунных днях в сентябре 2019. Кроме этого, мы писали о выходных днях и праздниках в сентябре 2019 года в Украине

Все подробности в спецтеме Осенние праздники 2019: сезонный календарь

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
День города в Одессе: ряд улиц в центре перекроют для транспорта, опубликована схема Икона Божией Матери Всецарица: дата, история и значение праздника День рождения Одессы: праздники растянутся почти на неделю День города в Днепре: к празднику готовят лазерно-музыкальное шоу
видео праздник приметы этот день в истории
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Кто они – самые красивые бегуньи мира?
Кто они – самые красивые бегуньи мира?
Запрещенные вещи при жарке рыбы
Запрещенные вещи при жарке рыбы
Если нужно похудеть: меню низкоуглеводной диеты
Если нужно похудеть: меню низкоуглеводной диеты
Улучшаем скорость и выносливость: тренировочный план для бегуна
Улучшаем скорость и выносливость: тренировочный план для бегуна

Популярные статьи

Вчера, 12:30Шоу-бизнес

30-летняя испанская певица погибла во время выступления на сцене

Вчера, 09:40Fun

Елизавету II не узнали туристы на улице: она решила пошутить

Вчера, 09:15Техно

Xiaomi выпустит старый смартфон под видом нового

Вчера, 06:00Психология

Гороскоп на 2 сентября: все знаки зодиака

1 сентябряEvents

Лунный календарь на сентябрь 2019: благоприятные дни

1 сентябряТехно

Как отключить уведомления в Chrome: простой способ

1 сентябряПсихология

Гороскоп на неделю 1-7 сентября для всех знаков зодиака

31 августаWellness

Выбывшая участница "Зважених та щасливих" сделала неожиданное заявление

31 августаWellness

Сильнейшая магнитная буря накроет Землю в ближайшие сутки

31 августаСтиль

Уроки красоты: учимся рисовать стрелки

31 августаШоу-бизнес

Тотальное перевоплощение: в сети обсуждают Машу Ефросинину и ее мужа

31 августаEvents

Когда будет линейка 1 сентября в 2019 году: перенос праздника

31 августаТехно

Во Вселенной обнаружены таинственные возмущения в пространстве-времени

31 августаАфиша

Что смотреть в сентябре: на телеканале "Украина" стартует второй сезон сериала "Капитанша"

31 августаFun

31 августа: какой праздник, приметы и что нельзя делать

31 августаПсихология

Гороскоп на 31 августа: все знаки зодиака

Новости партнеров

Велосипедистка дня: колумбийка Лаура Серрато Перес
Велосипедистка дня: колумбийка Лаура Серрато Перес
Упражнения для силы рук: Топ-5
Упражнения для силы рук: Топ-5
Худеем правильно: 6 дней диеты, а на 7-й — разгул
Худеем правильно: 6 дней диеты, а на 7-й — разгул
Самое приятное горькое лекарство от инфаркта и инсульта
Самое приятное горькое лекарство от инфаркта и инсульта
Кетчуп пальчики оближешь на зиму из помидоров
Кетчуп пальчики оближешь на зиму из помидоров
40 ложек сахара в день: что произойдет с организмом?
40 ложек сахара в день: что произойдет с организмом?
Диетолог рассказала о пагубном влиянии кофе на организм
Диетолог рассказала о пагубном влиянии кофе на организм
Как приготовить блины вкусно и быстро
Как приготовить блины вкусно и быстро