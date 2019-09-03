3 сентября: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 3 сентября в истории

3 сентября отмечаем день Фадея Фото: Pixabay

Сегодня, 3 сентября, 246-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 119 дней. Именинники – Аврамий, Агапий, Васса, Пост, Фаддей, Феогний. Австралия отмечает День флага, в Катаре – День независимости, КНР проводит День Победы над Японией, а в Тунисе – День движения за независимость.

"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 3 сентября 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 3 сентября.

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3 сентября: какой праздник и как провести этот день

По народному календарю 3 сентября – день Фадея. В это время все были задействованы на заготовят льна. Сначала его косили, а затем раскладывали на лугах, чтобы из растения испарилась лишняя влага. Затем лен подвергали специальной обработке, и уже из готового сырья изготавливали одежду.

Также 3 сентября продолжались женские посиделки. Женщины по вечерам собирались у кого-то дома, обычно для этого выбирали дом вдовы, и проводили время за какой-то работой и разговорами.

Приметы на 3 сентября:

На Фадея сухо – весь сентябрь будет без дождей.

Много желудей 3 сентября – Рождество будет снежным.

Мыши делают на стогах гнезда – осень будет дождливой.

3 сентября: важные и интересные события в Украине и мире

1609 – английский мореплаватель Генри Гудзон открыл гавань, вокруг которой впоследствии возник город Нью-Йорк.

1838 – в Киеве состоялось торжественное открытие Института благородных девиц, в честь которого впоследствии был названа столичная улица Институтская.

1912 – в Великобритании заработал первый в мире консервный завод.

1914 – американка Мэри Фелпс Джекобс изобрела бюстгальтер, смастерив опытный образец с помощью платков.

1950 – завершился первый чемпионат гонок "Формула-1".

1973 – в Киеве состоялось открытие памятника Лесе Украинке.

1984 – английский врач Алик Джеффриз изобрел, так называемые, "генетические отпечатки" – свойство ДНК быть индивидуальной для каждого человека.

2000 – создана украинская группа "ВИА Гра".

2005 – сборная Украины по футболу впервые за время своего существования завоевала возможность выступить на Кубке Мира.

3 сентября родились

1804 – первый ректор университета Св. Владимира, ученый Михаил Максимович.

1856 – автор первых небоскребов, архитектор Луис Салливан.

1862 – украинский поэт Александр Тарковский.

1875 – изобретатель спортивных автомобилей "Порше", австралийский авиаконструктор Фердинанд Порше.

1899 – австралийский иммунолог, Нобелевский лауреат Фрэнк Макфарлейн Бернет.

1928 – основатель бренда Gap, американский предприниматель Дональд Фишер.

1941 – русский писатель Сергей Довлатов.

1965 – американский актер Чарли Шин.

Ранее мы рассказывали о благоприятных лунных днях в сентябре 2019. Кроме этого, мы писали о выходных днях и праздниках в сентябре 2019 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Осенние праздники 2019: сезонный календарь

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