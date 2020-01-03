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3 января: какой сегодня праздник, приметы, что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 3 января в истории

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 04:57
3 января отмечаем день памяти святителя Петра
3 января отмечаем день памяти святителя Петра
Фото: instagram.com/foldedpagesdistillery

3 января 2020 года отмечаем день бенгальских искр и гирляндных огней, а также день рождения соломинки для коктейлей. Православные христиане 3 января чтят память святителя Петра, который был родом с Волыни. Именины – Ульяна, Михаил, Никита и Петр.

"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 3 января 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 3 января.

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Какой праздник 3 января

По народным приметам 3 января показывает погоду на сентябрь. Каким будет этот день – таким будет первый месяц осени. В ночь со 2 на 3 января большое значение придавали снам и пытались их толковать. Если вам приснилась птица – ждите успеха в делах. Любая еда – бедности, вино – к успехам в романтических отношениях. Обниматься с кем-то – к разлуке, а видеть кровь во сне – ко встрече с дальними родственниками. Плохим знаком 3 января было увидеть во сне мыло, которое предвещает смерть.

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Что нельзя делать 3 января

  1. В этот день никому нельзя желать здоровья и счастья, ведь по поверью, все произойдет с точностью до наоборот.
  2. Нельзя 3 января подглядывать и подслушивать, потому что можно получить болезнь, связанную со слухом и зрением.
  3. Запрещено в этот день давать любые обещания, поднимать с земли вещи, поскольку это приведет к потерям.

Что можно делать 3 января

  • Выбросьте все старые вещи – таким образом вы распрощаетесь с прошлым и откроете путь в счастливое будущее.
  • Этот день стоит провести со своей семьей. Говорят, если собраться всем вместе – семья будет дружная и прочная.
  • Чтобы самостоятельно защититься от негатива на запястье надо завязать шелковую нить.
  • Если начать заниматься новым делом в этот день – то оно будет успешным.
  • Уделите свое время медитациям и духовным практикам.

Интересные и важные события в Украине и мире

  • В 1638 году в Амстердаме открылся первый постоянный театр Голландии "Схаубург".
  • 1870 – началось сооружение Бруклинского моста.
  • 1925 – Бенито Муссолини принял титул "Дуче".
  • 1962 – Папа Римский отлучил от церкви Фиделя Кастро.
  • 1977 – произведен первый компьютер фирмы Apple.

Кто родился 3 января

  • 1892 – Джон Рональд Руэл Толкин, английский писатель, лингвист, филолог, автор всемирно известной трилогии "Властелин колец".
  • 1905 – Анна Мэй Вонг, первая актриса-китаянка, ставшая звездой Голливуда.
  • 1929 – Гордон Мур, американский инженер, основатель корпорации Intel.
  • 1956 – Мел Гибсон, американский актёр и режиссёр австралийского происхождения.
  • 1969 – Михаэль Шумахер, немецкий автогонщик, наиболее успешный пилот "Формулы-1" за всю её историю, семикратный чемпион мира.

Ранее мы публиковали календарь с праздниками и выходными днями 2020 в Украине.

Все подробности в спецтеме Календарь зимних праздников 2019/2020

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Источник: Сегодня
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