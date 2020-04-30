30 апреля: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня
Узнайте о самых важных праздниках и событиях 30 апреля в истории
Какой сегодня праздник, 30 апреля? Вальпургиева ночь и Международный день джаза. В народном календаре – день Зосима Пчельник. Именины празднуют Александр, Мария.
Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 29 апреля 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 29 апреля.
- Международный день джаза. Главная цель праздника заключается в том, чтобы обратить внимание общественности на то, что джаз способен объединять людей различных религий и взглядов.
- Вальпургиева ночь. Это традиционный весенний фестиваль и наиболее значительный из языческих праздников, посвященный плодородию. Вальпургиева ночь отмечается ночью с 30 апреля на 1 мая на большей части Центральной и Северной Европы в ознаменование расцветающей весны.
В народе 30 апреля отмечается Зосима Пчельник, которого считали покровителем пчел и пасечников. В тот день вывозили ульи на пасеки.
Читайте также:Календарь с праздниками и выходными днями 2020 в Украине
Приметы на 30 апреля
- На какой хлеб полетели пчелы, того урожая ждать;
- Если пчелы хорошо пережили зиму, будет хороший урожай гречихи;
- Если пчелы летят на вишневый цвет, вишня уродится.
- 1658 – в здании конюшни открыта первая в Монреале школа.
- 1789 – Джордж Вашингтон был единогласно избран первым президентом США.
- 1803 – США купили у Франции Луизиану по цене 4 цента за акр.
- 1812 – Луизиана стала 18-м штатом США.
- 1854 – открытие первой железной дороги в Бразилии.
Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:
- 1900 – аннексия Гавайских островов Соединенными Штатами.
- 1902 – создана Федерация футбола Норвегии.
- 1939 – открытие всемирной промышленной выставки в Нью-Йорке. С показа открытия этой выставки началось регулярное телевизионное вещание в США.
- 1941 – в школах Баварии запрещено вывешивать распятия.
- 1954 – в Киеве открыт памятник Щорсу. По одной из версий, скульптору позировал Леонид Кравчук, ставший позднее Президентом Украины.
- 2009 – массовое убийство в Азербайджанской нефтяной академии (12 погибших).
- 1857 – Эйген Блейлер (Блюле), швейцарский психиатр и психолог; ввел термин шизофрения и описал ее как самостоятельное заболевание.
- 1863 – Макс Складановский, немецкий изобретатель киноаппарата, один из первых кинопроизводителей.
- 1901 – Саймон Смит Кузнец, американский экономист, лауреат Нобелевской премии (1971).
- 1902 – Теодор Уильям Шульц, американский экономист, лауреат Нобелевской премии (1979).
- 1916 – Клод Элвуд Шеннон, американский математик и инженер, один из создателей теории информации.
Читайте также:Когда Троица-2020 в Украине: дата праздника
- 1930 – Пьер-Феликс Гваттари, французский психиатр и философ.
- 1946 – Карл XVI Густаф, король Швеции (с 1973).
- 1969 – Пауло Пинту-младший, бразильский бас-гитарист, участник метал-группы Sepultura.
- 1982 – Кирстен Данст, американская актриса ("Интервью с вампиром", "Вечное сияние чистого разума", "Элизабеттаун").
Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в апреле 2020 года в Украине.
Все подробности в спецтеме Весна 2020: календарь праздников и выходных дней
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное