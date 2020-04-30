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30 апреля: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 30 апреля в истории

Владимир Грисюк
Сегодня, 04:57

Какой сегодня праздник, 30 апреля? Вальпургиева ночь и Международный день джаза. В народном календаре – день Зосима Пчельник. Именины празднуют Александр, Мария.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 29 апреля 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 29 апреля.

  • Международный день джаза. Главная цель праздника заключается в том, чтобы обратить внимание общественности на то, что джаз способен объединять людей различных религий и взглядов.

30 апреля – Вальпургиева ночь
30 апреля – Вальпургиева ночь
Фото: instagram.com/foldedpagesdistillery

  • Вальпургиева ночь. Это традиционный весенний фестиваль и наиболее значительный из языческих праздников, посвященный плодородию. Вальпургиева ночь отмечается ночью с 30 апреля на 1 мая на большей части Центральной и Северной Европы в ознаменование расцветающей весны.

Какой сегодня праздник

В народе 30 апреля отмечается Зосима Пчельник, которого считали покровителем пчел и пасечников. В тот день вывозили ульи на пасеки.

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Приметы на 30 апреля

  • На какой хлеб полетели пчелы, того урожая ждать;
  • Если пчелы хорошо пережили зиму, будет хороший урожай гречихи;
  • Если пчелы летят на вишневый цвет, вишня уродится.

Интересные и важные события в Украине и мире

  • 1658 – в здании конюшни открыта первая в Монреале школа.
  • 1789 – Джордж Вашингтон был единогласно избран первым президентом США.
  • 1803 – США купили у Франции Луизиану по цене 4 цента за акр.
  • 1812 – Луизиана стала 18-м штатом США.
  • 1854 – открытие первой железной дороги в Бразилии.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

  • 1900 – аннексия Гавайских островов Соединенными Штатами.
  • 1902 – создана Федерация футбола Норвегии.
  • 1939 – открытие всемирной промышленной выставки в Нью-Йорке. С показа открытия этой выставки началось регулярное телевизионное вещание в США.
  • 1941 – в школах Баварии запрещено вывешивать распятия.
  • 1954 – в Киеве открыт памятник Щорсу. По одной из версий, скульптору позировал Леонид Кравчук, ставший позднее Президентом Украины.
  • 2009 – массовое убийство в Азербайджанской нефтяной академии (12 погибших).

Кто родился 30 апреля

  • 1857 – Эйген Блейлер (Блюле), швейцарский психиатр и психолог; ввел термин шизофрения и описал ее как самостоятельное заболевание.
  • 1863 – Макс Складановский, немецкий изобретатель киноаппарата, один из первых кинопроизводителей.
  • 1901 – Саймон Смит Кузнец, американский экономист, лауреат Нобелевской премии (1971).
  • 1902 – Теодор Уильям Шульц, американский экономист, лауреат Нобелевской премии (1979).
  • 1916 – Клод Элвуд Шеннон, американский математик и инженер, один из создателей теории информации.

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  • 1930 – Пьер-Феликс Гваттари, французский психиатр и философ.
  • 1946 – Карл XVI Густаф, король Швеции (с 1973).
  • 1969 – Пауло Пинту-младший, бразильский бас-гитарист, участник метал-группы Sepultura.
  • 1982 – Кирстен Данст, американская актриса ("Интервью с вампиром", "Вечное сияние чистого разума", "Элизабеттаун").

Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в апреле 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Весна 2020: календарь праздников и выходных дней

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Источник: Сегодня
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