30 августа: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня
Узнайте о самых важных праздниках и событиях 30 августа в истории
Какой сегодня праздник, 30 августа? День шахтера, День Конституции – в Казахстане, День архивиста – в Кыргызстане, День победы – в Турции. Святого Мирона Кизического – в православном календаре. Мирон-ветрогон – в народном календаре. Именины празднуют: Алексей, Дмитрий, Илья, Мирон, Павел, Ульяна, Филипп.
Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 30 августа 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 30 августа.
- День шахтера ежегодно празднуется во многих постсоветских странах в последнее воскресенье августа.
- День Конституции в Казахстане , которая была принята в 1995 году, ежегодно отмечается 30 августа и является государственным праздником и выходным днем.
- День архивиста в Кыргызстане профессиональный праздник отмечается с 1993 года.
- День победы в Турции (Victory Day) – большой государственный праздник в честь победы над греческими оккупантами в ходе войны за независимость страны в 1922 году.
- Международный день жертв насильственных исчезновений ( International Day of the Victims of Enforced Disappearances) – проводится с 2010 года под эгидой ООН с целью предотвратить насильственные похищения, аресты и задержания людей.
30 августа православная церковь чтит память священномученика Мирона Кизического, пресвитера, преподобного Пимена Угрешского. Проводится празднование икон Божией Матери Арматийской и Свенской.
В народе 30 августа чтится Мирон-ветрогон или Вдовьи помочи. Крестьяне в этот период завершали полевые работы, косили сено, заготавливали дрова и сообща помогали вдовам.
Приметы на 30 августа
- если с утра туман и роса, то днем будет хорошая погода;
- на Мирона деревья начинают сбрасывать листья;
- на Мирона дуют осенние ветра;
- нельзя отказать вдове в помощи;
- в день Мирона на вдовий двор хоть щепку кинь.
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- 1991 – в Украине запрещена Коммунистическая партия.
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- 1937 – Лариса Кадочникова, украинская актриса театра и кино.
- 1937 – Брюс МакЛарен, новозеландский автогонщик "Формулы-1", основатель команды "Макларен".
- 1954 – Александр Лукашенко, президент Беларуси.
- 1958 – Анна Политковская, российская журналистка.
- 1972 – Камерон Диас, американская актриса, топ-модель.
Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в августе 2020 года в Украине.
Все подробности в спецтеме Лето-2020: календарь праздников и выходных дней
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