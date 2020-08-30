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30 августа: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Сегодня, 05:05

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 30 августа в истории

Какой сегодня праздник, 30 августа? День шахтера, День Конституции – в Казахстане, День архивиста – в Кыргызстане, День победы – в Турции. Святого Мирона Кизического – в православном календаре. Мирон-ветрогон – в народном календаре. Именины празднуют: Алексей, Дмитрий, Илья, Мирон, Павел, Ульяна, Филипп.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 30 августа 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 30 августа.

30 августа: какой сегодня праздник
30 августа: какой сегодня праздник
Фото: Pexels

  • День шахтера ежегодно празднуется во многих постсоветских странах в последнее воскресенье августа.
  • День Конституции в Казахстане , которая была принята в 1995 году, ежегодно отмечается 30 августа и является государственным праздником и выходным днем.
  • День архивиста в Кыргызстане профессиональный праздник отмечается с 1993 года.
  • День победы в Турции (Victory Day) – большой государственный праздник в честь победы над греческими оккупантами в ходе войны за независимость страны в 1922 году.
  • Международный день жертв насильственных исчезновений ( International Day of the Victims of Enforced Disappearances) – проводится с 2010 года под эгидой ООН с целью предотвратить насильственные похищения, аресты и задержания людей.

Какой сегодня праздник

30 августа православная церковь чтит память священномученика Мирона Кизического, пресвитера, преподобного Пимена Угрешского. Проводится празднование икон Божией Матери Арматийской и Свенской.

В народе 30 августа чтится Мирон-ветрогон или Вдовьи помочи. Крестьяне в этот период завершали полевые работы, косили сено, заготавливали дрова и сообща помогали вдовам.

Приметы на 30 августа

  • если с утра туман и роса, то днем будет хорошая погода;
  • на Мирона деревья начинают сбрасывать листья;
  • на Мирона дуют осенние ветра;
  • нельзя отказать вдове в помощи;
  • в день Мирона на вдовий двор хоть щепку кинь.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

  • 1901 – англичанин Хьюберт Сесил Бут запатентовал электрический пылесос.
  • 1918 – совершено покушение на В.И. Ленина.

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  • 1963 – между руководителями СССР и США установлена "горячая линия" прямой телефонной связи.
  • 1968 – вышел сингл Hey Jude группы The Beatles, занявший первое место во всех хит-парадах.
  • 1991 – в Украине запрещена Коммунистическая партия.

Кто родился 30 августа

  • 1860 – Исаак Левитан, русский художник.
  • 1937 – Лариса Кадочникова, украинская актриса театра и кино.
  • 1937 – Брюс МакЛарен, новозеландский автогонщик "Формулы-1", основатель команды "Макларен".
  • 1954 – Александр Лукашенко, президент Беларуси.
  • 1958 – Анна Политковская, российская журналистка.
  • 1972 – Камерон Диас, американская актриса, топ-модель.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в августе 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Лето-2020: календарь праздников и выходных дней

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