30 августа: какой сегодня праздник и приметы дня

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 30 августа в истории

Сегодня – 30 августа. Фото: pixabay

Сегодня 242-й день года по григорианскому календарю – до окончания года осталось 123 дня. Именинники – Мирон, Павел, Ульяна, Филипп (Филипп), Юлия (Иулиания). Международный день пропавших людей, в Афганистане отмечают День детей, в Турции – День победы, а в Казахстане – День конституции.

Сайт Сегодня.Lifestyle пишет, какой православный праздник отмечают украинцы 30 августа 2018 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 30 августа.

Важные и интересные события 30 августа в Украине и мире

В 1829 году в Москве была заложена каменная Триумфальная арка в честь победы в Отечественной войне вместо деревянной, сооруженной на площади Тверской заставы, куда возвращались из Западной Европы солдаты.

В 1867-м изобретен кокаин.

1877-й год – французский изобретатель-самоучка Эмиль Реино получил патент на аппарат под названием праксиноскоп – прародитель мультипликации.

В 1901 году Хьюберт Сесил Бут запатентовал пылесос.

В 1903 году венчались Александр Блок и Любовь Менделеева в церкви села Тараканова.

1918 год – в Москве на бывшем заводе Михельсона 28-летняя эсерка Фанни Каплан тремя выстрелами тяжело ранила лидера большевиков Владимира Ленина.

Кто родился 30 августа

В 1920-м родился Леонид Шварцман, художник-мультипликатор.

1927-й год – Дмитрий Жуков, русский писатель.

1954 год – родился Александр Лукашенко, президента Республики Беларусь с 1994 года и до сих пор.

1972 год – родилась американская топ-модель и киноактриса Кэмерон Диас.

Православный праздник 30 августа

В православной церкви 30 августа почитают память святого Мирона, который был пресвитером в Ахаии. Происходил Мирон из знатного рода, но при этом был очень кроток, никогда не кичился ни деньгами, ни своим происхождением.

Народные приметы на 30 августа

На восходе солнца небо красное – примета к тому, что погода будет ветреной.

Солнце садится в тучу – в ближайшие дни будет ненастье.

Последний журавль улетел 30 августа – значит, на праздник Покрова будет достаточно холодно.

Хорошая погода – собранного урожая и запасов хватит для того чтобы перезимовать, а весна наступит достаточно быстро.

Напомним, что второй Спас – яблочный мы отметили 19 августа, а третий Спас – ореховый или хлебный – будем отмечать 29 августа. Кроме этого, 24 августа украинцы отпраздновали День Независимости Украины.

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