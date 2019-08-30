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30 августа: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Узнайте о самых принципиальных праздниках и событиях 30 августа в истории

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 05:05
30 августа по народному календарю – Мирона
30 августа по народному календарю – Мирона
Фото: Pixabay

Сегодня, 30 августа, 242-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 123 дня. Именинники – Мирон, Павел, Ульяна, Филипп (Филипп), Юлия (Иулиания). Международный день пропавших людей, в Афганистане отмечают День детей, в Турции – День победы, а в Казахстане – День конституции.

Ежегодно 30 августа в мире отмечается Международный день жертв насильственных исчезновений, организованный под эгидой ООН в 2011 году и призванный привлечь внимание общественности к глобальным проблемам террора, похищений и незаконного задержания людей.

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"Сегодня" пишут, какой праздник отмечают украинцы 30 августа 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 30 августа.

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30 августа: какой праздник и как провести этот день

30 августа по народному календарю – Мирона. Это праздник имел и другое название – "вдова помощи". Считалось, что 30 августа обязательно нужно помогать сиротам и женщинам, которые остались вдовами. Так, на Мирона люди собирались и выполняли совместную работу в поле, или по хозяйству у таких хозяек. Также 30 августа улетают птицы и начинается листопад – листья облетают из липы, черемухи, березы.

Приметы на 30 августа следующие:

  • На рассвете небо красное – к ветреной погоде.
  • Солнце садится в облака – к ненастью.
  • Журавли улетели на Мирона – Покрова будет с морозами.

30 августа: важные и интересные события в Украине и мире

  • 1700 – Россия вступила в Великую Северную войну против Швеции на стороне Северного союза: главной целью русских было получить выход к Балтийскому морю.
  • 1835 – в Австралии основан город Мельбурн.
  • 1867 – изобретен кокаин.
  • 1873 – открыта Земля Франца-Иосифа.
  • 1877 – француз Эмиль Реино получил патент на производство праксиноскопа – прибора, который стал прародителем мультипликации.
  • 1901 – Хьюберт Сесил Бут запатентовал пылесос.
  • 1918 – Фанни Каплан тяжело ранила большевика Ленина.
  • 1993 – на Эйфелеву башню поднялся 150-миллионный посетитель.
  • 1973 – в Кении (Африка) была запрещена охота на слонов.

Кто родился 30 августа

  • 1797 – английская писательница Мэри Шелли.
  • 1860 – русский художник Исаак Левитан.
  • 1920 – художник-мультипликатор Леонид Шварцман.
  • 1927 – писатель Дмитрий Жуков.
  • 1937 – украинская актриса Лариса Кадочникова.
  • 1954 – президент Беларуси Александр Лукашенко, который занимает эту должность с 1994 года.
  • 1958 – российская журналистка Анна Политковская, которая не скрывала своих оппозиционных взглядов. Убийство журналистки 7 октября 2006 рассматривается как преступление, направленное против свободы слова.
  • 1963 – знаменитый британский ди-джей Пол Окенфолд.
  • 1972 – американская актриса Камерон Диаз.

Напомним, ранее мы писали о выходных днях и праздниках в августе 2019 года в Украине

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Источник: Сегодня
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