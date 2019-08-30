30 августа: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Узнайте о самых принципиальных праздниках и событиях 30 августа в истории

30 августа по народному календарю – Мирона Фото: Pixabay

Сегодня, 30 августа, 242-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 123 дня. Именинники – Мирон, Павел, Ульяна, Филипп (Филипп), Юлия (Иулиания). Международный день пропавших людей, в Афганистане отмечают День детей, в Турции – День победы, а в Казахстане – День конституции.

Ежегодно 30 августа в мире отмечается Международный день жертв насильственных исчезновений, организованный под эгидой ООН в 2011 году и призванный привлечь внимание общественности к глобальным проблемам террора, похищений и незаконного задержания людей.

"Сегодня" пишут, какой праздник отмечают украинцы 30 августа 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 30 августа.

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30 августа: какой праздник и как провести этот день

30 августа по народному календарю – Мирона. Это праздник имел и другое название – "вдова помощи". Считалось, что 30 августа обязательно нужно помогать сиротам и женщинам, которые остались вдовами. Так, на Мирона люди собирались и выполняли совместную работу в поле, или по хозяйству у таких хозяек. Также 30 августа улетают птицы и начинается листопад – листья облетают из липы, черемухи, березы.

Приметы на 30 августа следующие:

На рассвете небо красное – к ветреной погоде.

Солнце садится в облака – к ненастью.

Журавли улетели на Мирона – Покрова будет с морозами.

30 августа: важные и интересные события в Украине и мире

1700 – Россия вступила в Великую Северную войну против Швеции на стороне Северного союза: главной целью русских было получить выход к Балтийскому морю.

1835 – в Австралии основан город Мельбурн.

1867 – изобретен кокаин.

1873 – открыта Земля Франца-Иосифа.

1877 – француз Эмиль Реино получил патент на производство праксиноскопа – прибора, который стал прародителем мультипликации.

1901 – Хьюберт Сесил Бут запатентовал пылесос.

1918 – Фанни Каплан тяжело ранила большевика Ленина.

1993 – на Эйфелеву башню поднялся 150-миллионный посетитель.

1973 – в Кении (Африка) была запрещена охота на слонов.

Кто родился 30 августа

1797 – английская писательница Мэри Шелли.

1860 – русский художник Исаак Левитан.

1920 – художник-мультипликатор Леонид Шварцман.

1927 – писатель Дмитрий Жуков.

1937 – украинская актриса Лариса Кадочникова.

1954 – президент Беларуси Александр Лукашенко, который занимает эту должность с 1994 года.

1958 – российская журналистка Анна Политковская, которая не скрывала своих оппозиционных взглядов. Убийство журналистки 7 октября 2006 рассматривается как преступление, направленное против свободы слова.

1963 – знаменитый британский ди-джей Пол Окенфолд.

1972 – американская актриса Камерон Диаз.

Напомним, ранее мы писали о выходных днях и праздниках в августе 2019 года в Украине.

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