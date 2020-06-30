30 июня: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня
Узнайте о самых важных праздниках и событиях 30 июня в истории
Какой сегодня праздник, 30 июня? Международный день астероида, Международный день парламентаризма, День социальных сетей; мучеников Мануила, Савелa и Исмаила – в православном календаре; Солнцестой – в народном календаре. Именины празднуют: Иосиф, Кирилл, Максим, Никита, Пелагея, Савелий.
Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 30 июня 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 30 июня.
- Международный день астероида (International Asteroid Day) – был провозглашен ООН в 2016 году в память о Тунгусском метеорите и призван информировать людей об опасности этого космического явления.
- Международный день парламентаризма ( International Day of Parliamentarism) – установлен ООН в память о первой международной конференции Межпарламентского союза 1889 года и призван совершенствовать институты парламентаризма во всем мире с целью улучшения жизни людей.
- Международный день социальных сетей (#SMDay) – празднуется всеми, кто не мыслит своей жизни без общения в сети Интернет.
30 июня в православной церкви чтится день памяти мучеников Мануила, Савелa и Исмаила Персидских.
В народе 30 июня почитаются Мануил и Савелий или Солнцестой. Считалось, что в этот период солнце замирает в зените, а травы начинают буйно расти. Также люди боялись разгула нечистой силы, которая стремилась уморить человека.
Читайте также:Календарь с праздниками и выходными днями 2020 в Украине
Приметы на 30 июня
- яркий восход солнца – к богатому урожаю.
- вечерняя радуга на Солнцестой обещает хорошую погоду.
- красный закат – к сильным ветрам и ненастной погоде.
- если слышится чей-то голос, нельзя на него откликаться и выполнять просьбу.
Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:
- 1889 –основан Межпарламентский союз.
- 1894 – открыт символ Лондона разводной Тауэрский мост.
- 1908 – в Сибири упал Тунгусский метеорит.
Читайте также:Церковные праздники и посты в июне 2020 года по дням
- 1910 – завершена прокладка телефонного кабеля между Европой и Южной Америкой.
- 1947 – в Германии начало работу украинское Научное общество имени Т. Шевченко.
- 1991 – создан Национальный меджлис крымских татар.
- 1997 – в Англии опубликована первая книга о Гарри Поттере.
- 1891 – Стэнли Спенсер, английский живописец.
- 1907 – Роман Шухевич, украинский политический деятель, глава УПА.
- 1966 – Майк Тайсон, американский боксер, чемпион мира в супертяжелом весе.
- 1985 – Майкл Фелпс, американский пловец, 23-кратный олимпийский чемпион.
Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июне 2020 года в Украине.
Все подробности в спецтеме Лето-2020: календарь праздников и выходных дней
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное