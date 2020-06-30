30 июня: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 30 июня в истории

Какой сегодня праздник, 30 июня? Международный день астероида, Международный день парламентаризма, День социальных сетей; мучеников Мануила, Савелa и Исмаила – в православном календаре; Солнцестой – в народном календаре. Именины празднуют: Иосиф, Кирилл, Максим, Никита, Пелагея, Савелий.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 30 июня 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 30 июня.

30 июня: какой сегодня праздник Фото: pexels

Международный день астероида (International Asteroid Day) – был провозглашен ООН в 2016 году в память о Тунгусском метеорите и призван информировать людей об опасности этого космического явления.

– был провозглашен ООН в 2016 году в память о Тунгусском метеорите и призван информировать людей об опасности этого космического явления. Международный день парламентаризма ( International Day of Parliamentarism) – установлен ООН в память о первой международной конференции Межпарламентского союза 1889 года и призван совершенствовать институты парламентаризма во всем мире с целью улучшения жизни людей.

– установлен ООН в память о первой международной конференции Межпарламентского союза 1889 года и призван совершенствовать институты парламентаризма во всем мире с целью улучшения жизни людей. Международный день социальных сетей (#SMDay) – празднуется всеми, кто не мыслит своей жизни без общения в сети Интернет.

Какой сегодня праздник

30 июня в православной церкви чтится день памяти мучеников Мануила, Савелa и Исмаила Персидских.

В народе 30 июня почитаются Мануил и Савелий или Солнцестой. Считалось, что в этот период солнце замирает в зените, а травы начинают буйно расти. Также люди боялись разгула нечистой силы, которая стремилась уморить человека.

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Приметы на 30 июня

яркий восход солнца – к богатому урожаю.

вечерняя радуга на Солнцестой обещает хорошую погоду.

красный закат – к сильным ветрам и ненастной погоде.

если слышится чей-то голос, нельзя на него откликаться и выполнять просьбу.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

1889 –основан Межпарламентский союз.

1894 – открыт символ Лондона разводной Тауэрский мост.

1908 – в Сибири упал Тунгусский метеорит.

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1910 – завершена прокладка телефонного кабеля между Европой и Южной Америкой.

1947 – в Германии начало работу украинское Научное общество имени Т. Шевченко.

1991 – создан Национальный меджлис крымских татар.

1997 – в Англии опубликована первая книга о Гарри Поттере.

Кто родился 30 июня

1891 – Стэнли Спенсер, английский живописец.

1907 – Роман Шухевич, украинский политический деятель, глава УПА.

1966 – Майк Тайсон, американский боксер, чемпион мира в супертяжелом весе.

1985 – Майкл Фелпс, американский пловец, 23-кратный олимпийский чемпион.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июне 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Лето-2020: календарь праздников и выходных дней

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