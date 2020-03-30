30 марта: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 30 марта в истории

Какой сегодня праздник 30 марта 2020 года? День доктора отмечают в США. В народном календаре 30 марта – день Алексея. Именины 30 марта празднуют: Александр, Алексей, Виктор и Макар.

Сайт "Сегодня" пишет, какой православный праздник у украинцев 30 марта 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 30 марта.

Ладодение 2020 – это праздник весны и тепла, который наши предки отмечали в честь богини славянского пантеона Лады – покровительницы любви и брака. С Ладодением связано поверье, согласно которому птицы возвращаются из Ирия – славянского рая.

– это праздник весны и тепла, который наши предки отмечали в честь богини славянского пантеона Лады – покровительницы любви и брака. С Ладодением связано поверье, согласно которому птицы возвращаются из Ирия – славянского рая. День доктора в США. Этот праздник отмечают в Америке ежегодно с 1991 года. Резолюция о его учреждении была подписана 30 октября 1990 года Президентом США Джорджем Бушем, а также ее официально одобрили Конгресс и Сенат.

Какой сегодня праздник 30 марта: что нельзя делать

В народном календаре 30 марта – день Алексея. Работать сегодня разрешалось только в первой половине дня, затем люди собирались за праздничным столом и отмечали начало настоящей весны.

На Алексея зятья ходили в гости к тещам, которые угощали гостя медово-березовым узваром. Березовые почки, собранные 30 марта, имели по мнению крестьян, целебную силу.

30 марта также начиналась активная подготовка к полевым работам – люди чинили инвентарь, заносили в дом картофель для проращивания, готовили семена для высадки в грунт.

Приметы и запреты на 30 марта

Тепло на Алексея – год будет урожайным.

Если погода 30 марта прохладная, то весна будет поздней.

Гуси летят высоко – ждите снегопада.

Если Алексею 30 марта помолиться, то много меда будет.

Интересные и важные события в Украине и мире

1847 – Лев Толстой начал вести дневник и продолжал это занятие всю жизнь. В полном собрании сочинений дневники писателя занимают 13 томов.

1867 – в Вашингтоне подписан русско-американский договор. США приобрели у России Аляску с Алеутскими островами за 7,2 миллионов долларов.

1905 – Восстание греков на Крите против турецкого владычества.

1976 – начало музыкального панк-движения: на первый концерт группы Sex Pistols в одном из лондонских клубов собралась толпа из 50 человек.

Смотрите видео о выходных 2020 года в Украине:

1980 – Боб Дилан получает премию "Грэмми" как лучший вокалист года.

1992 – фильм "Молчание ягнят" завоевал пять призов "Оскар".

1994 – Pink Floyd выпускают альбом The Division Bell.

2000 – открыта станция Киевского метрополитена "Дорогожичи".

Кто родился 30 марта

1746 – Франсиско Гойя, выдающийся испанский живописец, гравер.

1844 – Поль Верлен, французский поэт-символист.

1853 – Винсент Ван Гог, голландский живописец.

1892 – Стефан Банах, польский математик.

1936 – Алексей Михайличенко, украинский футболист.

1945 – Эрик Клэптон, английский гитарист, певец и композитор, единственный музыкант, который трижды включен в Зал славы рок-н-ролла.

1968 – Селин Дион, канадская певица.

1968 – Серхио Рамос, испанский футболист, чемпион мира, один из лучших защитников мира.

1979 –Андрей Тимощук, украинский футболист.

Ранее мы публиковали календарь с праздниками и выходными днями 2020 года в Украине. Кроме этого, "Сегодня" писали, когда отмечается Пасха-2020 в Украине.

Все подробности в спецтеме Весна 2020: календарь праздников и выходных дней

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