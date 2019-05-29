30 мая: какой праздник, что нельзя делать и приметы дня
Узнайте о самых важных праздниках и событиях 30 мая в истории
30 мая – 150-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 215 дней. Именинники – Евдокия, Степан (Стефан). В Хорватии отмечают День независимости.
"Сегодня" пишут, какой праздник отмечают украинцы 30 мая 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 30 мая.
Смотрите видео: выходные на 2019 год в Украине и как переносятся рабочие дни
30 мая под эгидой ВОЗ проводится Всемирный день борьбы против астмы и аллергии, главная цель которого – привлечение внимания людей к этим важным проблемам. Также 30 мая отмечается Международный день феминизма, символизирующий борьбу женщин с гендерным неравенством.
В православной церкви 30 мая также почитали святого Ондрона, который, согласно народным верованиям, является сторожем небесных ворот, и именно ему старались молиться о дожде. Просили Ондрона открыть врата и выпустить осадки, чтобы живительная влага пролилась на поля и избавила людей от засухи.
К этому времени появляется большее количество змей, поэтому, отправляясь в поле или лес, старались соблюдать осторожность. Также наши предки 30 мая не срезали цветки кувшинок. Они верили, что за это может последовать месть от русалок.
По народному календарю, в этот день нужно окучивать картошку. Крестьяне продолжали высаживать в грунт рассаду теплолюбивых растений (помидоров, перца, баклажанов). С посадкой старались не тянуть, чтобы холодные росы в августе не погубили растения.
- Идет дождь на растущую луну – лето дождливым будет.
- Северный ветер 30 мая предвещает холодное лето.
- Если человек родился 30 мая, то он будет обладать способностью заговорить дождь.
- Холодный день – примета к тому, что летом будет град.
- Свиньи роют болота – будет дождливое лето.
- Яблони, сирени и рябины в цвету 30 мая – будет хороший клев, и можно отправляться на рыбалку.
- Видно голубое свечение на высоких острых предметах (шпилях, вершинах труб, колоколен, флюгеров) – примета, которая говорит о том, что скоро начнется гроза.
1431 – в Руане на костре сожгли 19-летнюю французскую национальную героиню Жанну д'Арк.
1896 – произошла трагедия на Ходынском поле в Москве.
1896 – произошла первая автоавария в Нью-Йорке. Автомобиль Генри Уэллса из Спрингфилда столкнулся с велосипедом Ивлина Томаса.
1911 – впервые состоялась знаменитая автогонка "500 миль Индианаполиса". Победителем стал Рэй Херроун.
1992 – в Киеве создана рок-группа "Грин Грей".
1999 – в Минске во время праздника пива на станции метро "Немига" в давке, которая возникла во время дождя, погибло 53 человека.
1846 – Карл Фаберже, российский ювелир, автор знаменитых яиц.
1937 – Александр Демьяненко, российский киноактер ("Кавказская пленница", "Операция Ы", "Карьера Димы Горина", "Иван Васильевич меняет профессию").
1957 – родилась Оксана Билозир, украинская певица.
1966 – Томас Хесслер, немецкий футболист, полузащитник, игрок сборной ФРГ.
1981 – родилась Мария Берсенева, российская модель, актриса ("Маргоша").
Напомним, "Сегодня" писали о выходных и праздничных днях в мае 2019 года в Украине. Также мы рассказывали о церковных праздниках и постах в июне 2019 по дням.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram