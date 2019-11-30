30 ноября: какой сегодня праздник, как провести день и что нельзя делать
Узнайте о самых важных праздниках и событиях 30 ноября в истории
Сегодня, 30 ноября, отмечаем День радиотехнических войск Воздушных сил ВСУ, Всемирный день домашних животных, Международный день защиты информации и День памяти всех жертв применения химического оружия. Именинники – Геннадий, Григорий, Михаил, Никон. В Барбадосе и Йемене – День независимости, в Бенине – Национальный день, а на Филлипинах – День героев.
"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 30 ноября 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 30 ноября.
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- День радиотехнических войск Воздушных сил ВСУ отмечается с 2010 года. Цель праздника – поддержание престижа военной службы в воинских частях и подразделениях этого рода войск.
- Всемирный день домашних животных – посвящен всем одомашненным человеком животным и служит напоминанием всему человечеству об ответственности за "братьев наших меньших".
- Международный день защиты информации – в этот день напоминают пользователям о необходимости защиты их компьютеров и всей хранимой в них информации.
По народному календарю сегодня – день Андрея Осеннего. Обычно 30 ноября выпадал сильный снег, поэтому взрослые и дети пытались провести время на улице, играя со снегом. Считалось, кто спустится на санях с горы как можно дальше, у того весь следующий год будет удачным.
Существовал обычай, по которому 30 ноября обязательно нужно было покачаться в снегу. Люди верили, что это принесет в следующем году хороший урожай. Также на Андрея крестьяне слушали воду в колодцах. С помощью этого они предсказывали погоду. Если вода шумела, то зимой будут сильные снегопады и морозы, если же вода тихая, то зима будет теплой и мягкой.
Приметы на 30 ноября
- Облачное утро на Андрея – зима будет теплой.
- Хорошая погода 30 ноября – сильных морозов зимой не будет.
- Какая погода на Андрея, такой она будет и зимой.
- 1609 – Галилео Галилей составил первую карту лунной поверхности.
- 1872 – в Глазго состоялся первый официальный международный матч по футболу (Шотландия — Англия 0:0).
- 1876 – Павел Яблочков получил патент на создание трансформатора, дата "рождения" первого трансформатора.
- 1900 – немецкий инженер запатентовал изобретение автомобильного переднего привода.
- 1912 – в артистическом подвале "Бродячая собака" состоялось первое публичное выступление Владимира Маяковского.
- 1922 – в возрасте 78 лет последний раз вышла на сцену легендарная французская актриса Сара Бернар ("Гамлет", "Матери Франции").
- 1954 – американка Энн Элизабет Ходжес была ранена осколком метеорита Сулакога – это первый задокументированный случай ранения человека внеземным объектом.
- 1968 – в Киеве открылся республиканский дом композиторов.
- 1979 – выпущен "The Wall" – последний альбом британской группы Pink Floyd в классическом составе.
- 1982 – Майкл Джексон выпустил самый продаваемый альбом всех времен под названием "Thriller".
- 1996 – создана Государственная таможенная служба Украины.
- 2002 – основан Киевский независимый медиапрофсоюз.
- 2013 – спецподразделения "Беркут" жестоко разогнали Евромайдан.
- 1667 – английский писатель, автор "Путешествий Гулливера" Джонатан Свифт.
- 1810 – американский изобретатель и производитель стрелкового оружия Оливер Фишер Винчестер.
- 1835 – американский писатель Марк Твен.
- 1874 — британский политический деятель, один из лидеров антигитлеровской коалиции в годы Второй мировой войны, лауреат Нобелевской премии в области литературы (1953), первый почетный гражданин США Уинстон Черчилль.
- 1937 – британский кинорежиссер Ридли Скотт.
- 1945 – украинский скульптор, народный художник Украины, автор Монумента Независимости в Киеве Анатолий Кущ.
- 1949 – украинский драматург Ярослав Стельмах.
- 1951 – украинский певец, народный артист Украины Назарий Яремчук.
- 1960 – английский футболист, лучший игрок Европы, лучший бомбардир финала Чемпионата мира по футболу Гари Линекер.
- 1965 – американский киноактер и режиссер Бен Стиллер.
- 1985 – украинский профессиональный боксер Тарас Шелестюк.
Напомним, какие будут выходные дни и праздники в декабре 2019 года в Украине.
Все подробности в спецтеме Осенние праздники 2019: сезонный календарь
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