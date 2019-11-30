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30 ноября: какой сегодня праздник, как провести день и что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 30 ноября в истории

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 06:58
30 ноября – день Андрея Осеннего Фото: instagram.com/foldedpagesdistillery
30 ноября – день Андрея Осеннего
Фото: instagram.com/foldedpagesdistillery

Сегодня, 30 ноября, отмечаем День радиотехнических войск Воздушных сил ВСУ, Всемирный день домашних животных, Международный день защиты информации и День памяти всех жертв применения химического оружия. Именинники – Геннадий, Григорий, Михаил, Никон. В Барбадосе и Йемене – День независимости, в Бенине – Национальный день, а на Филлипинах – День героев.

"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 30 ноября 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 30 ноября.

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  • День радиотехнических войск Воздушных сил ВСУ отмечается с 2010 года. Цель праздника – поддержание престижа военной службы в воинских частях и подразделениях этого рода войск.
  • Всемирный день домашних животных – посвящен всем одомашненным человеком животным и служит напоминанием всему человечеству об ответственности за "братьев наших меньших".
  • Международный день защиты информации – в этот день напоминают пользователям о необходимости защиты их компьютеров и всей хранимой в них информации.

Какой праздник 30 ноября, как провести этот день

По народному календарю сегодня – день Андрея Осеннего. Обычно 30 ноября выпадал сильный снег, поэтому взрослые и дети пытались провести время на улице, играя со снегом. Считалось, кто спустится на санях с горы как можно дальше, у того весь следующий год будет удачным.

Существовал обычай, по которому 30 ноября обязательно нужно было покачаться в снегу. Люди верили, что это принесет в следующем году хороший урожай. Также на Андрея крестьяне слушали воду в колодцах. С помощью этого они предсказывали погоду. Если вода шумела, то зимой будут сильные снегопады и морозы, если же вода тихая, то зима будет теплой и мягкой.

Приметы на 30 ноября

  • Облачное утро на Андрея – зима будет теплой.
  • Хорошая погода 30 ноября – сильных морозов зимой не будет.
  • Какая погода на Андрея, такой она будет и зимой.

Интересные и важные события в Украине и мире 30 ноября

  • 1609 – Галилео Галилей составил первую карту лунной поверхности.
  • 1872 – в Глазго состоялся первый официальный международный матч по футболу (Шотландия — Англия 0:0).
  • 1876 – Павел Яблочков получил патент на создание трансформатора, дата "рождения" первого трансформатора.
  • 1900 – немецкий инженер запатентовал изобретение автомобильного переднего привода.
  • 1912 – в артистическом подвале "Бродячая собака" состоялось первое публичное выступление Владимира Маяковского.
  • 1922 – в возрасте 78 лет последний раз вышла на сцену легендарная французская актриса Сара Бернар ("Гамлет", "Матери Франции").
  • 1954 – американка Энн Элизабет Ходжес была ранена осколком метеорита Сулакога – это первый задокументированный случай ранения человека внеземным объектом.
  • 1968 – в Киеве открылся республиканский дом композиторов.
  • 1979 – выпущен "The Wall" – последний альбом британской группы Pink Floyd в классическом составе.
  • 1982 – Майкл Джексон выпустил самый продаваемый альбом всех времен под названием "Thriller".
  • 1996 – создана Государственная таможенная служба Украины.
  • 2002 – основан Киевский независимый медиапрофсоюз.
  • 2013 – спецподразделения "Беркут" жестоко разогнали Евромайдан.

Кто родился 30 ноября

  • 1667 – английский писатель, автор "Путешествий Гулливера" Джонатан Свифт.
  • 1810 – американский изобретатель и производитель стрелкового оружия Оливер Фишер Винчестер.
  • 1835 – американский писатель Марк Твен.
  • 1874 — британский политический деятель, один из лидеров антигитлеровской коалиции в годы Второй мировой войны, лауреат Нобелевской премии в области литературы (1953), первый почетный гражданин США Уинстон Черчилль.
  • 1937 – британский кинорежиссер Ридли Скотт.
  • 1945 – украинский скульптор, народный художник Украины, автор Монумента Независимости в Киеве Анатолий Кущ.
  • 1949 – украинский драматург Ярослав Стельмах.
  • 1951 – украинский певец, народный артист Украины Назарий Яремчук.
  • 1960 – английский футболист, лучший игрок Европы, лучший бомбардир финала Чемпионата мира по футболу Гари Линекер.
  • 1965 – американский киноактер и режиссер Бен Стиллер.
  • 1985 – украинский профессиональный боксер Тарас Шелестюк.

Напомним, какие будут выходные дни и праздники в декабре 2019 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Осенние праздники 2019: сезонный календарь

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Источник: Сегодня
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