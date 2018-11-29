30 ноября: какой сегодня праздник, приметы, что нельзя делать

Узнайте о самых важных событиях 30 ноября в истории, что нельзя делать

Что нельзя делать 30 ноября. Фото: pixabay

30 ноября - 334-й день года по григорианскому календарю. До конца года остался еще 31 день. Именины - Геннадий, Григорий, Захар, Иван. 30 ноября - Международный день защиты информации, а также Всемирный день домашних животных.

Сайт Сегодня.Lifestyle пишет, какой православный праздник отмечают украинцы 30 ноября 2018 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 30 ноября.

Какой православный праздник 30 ноября – что нельзя делать

В православной церкви 30 ноября почитается память святителя Григория Чудотворца, который, согласно историческим данным, жил примерно в III веке на территории Малой Азии. Родился Григорий в Неокесарии в семье язычника. Получив прекрасное образование, он стал стремиться к поиску настоящего смысла жизни и узнал о нем, только после того, как прочел Евангелие.

Раньше на Григория проводились массовые праздники, катались с горок. Была распространена традиция кувыркаться в снегу, чем активно занимались парни. Говорили, что благодаря этому зима задержится, а это, в свою очередь, положительно повлияет на урожай.

Народные приметы на 30 ноября

Хорошая погода 30 ноября предвещает несуровую зиму, и наоборот.

Пасмурная погода на Григория – примета, что солнечных дней зимой тоже будет мало.

Темный лед на реке предвещает хороший урожай.

Если в снегу поиграть в этот день – примета, что весь следующий год здоровым будешь.

Какая погода 30 ноября, такой она будет и зимой.

Мороз 30 ноября предвещает холодную зиму.

Новолуние 30 ноября – вскоре холода наступят.

Облачность до полудня, после чего небо проясняется – зима будет солнечной и мягкой.

Луна находится в светлом круге – погода изменится.

Интересные и важные события в Украине и мире 30 ноября

В 1609 году Галилео Галилей составил первую карту лунной поверхности.

1867 - в Одессе появился первый в Российской империи электрический маяк.

1931 – в Луганске выпущен первый тяжёлый грузовой паровоз серии "Феликс Дзержинский".

1943 – расстрел инвалидов греко-итальянской войны.

1979 – выпущен альбом The Wall, последний альбом британской группы Pink Floyd в классическом составе.

Кто родился 30 ноября

В 1508 году родился Андреа Палладио, итальянский архитектор позднего Возрождения.

1667 – Джонатан Свифт, английский писатель и политический деятель.

1835 – Марк Твен, американский писатель.

1874 – Уинстон Черчилль, британский политический деятель, премьер-министр в 1940—1945 и 1951—1955.

1937 - Ридли Скотт, британский кинорежиссер и продюсер.

1964 – Эмманюэль Любецки, мексиканский кинооператор, обладатель трех премий "Оскар".

1965 – Бен Стиллер, американский актер и кинорежиссер.

1985 – Кейли Куоко, американская актриса.

Напомним, 21 ноября прошел один из главных церковных праздников – собор Архистратига Михаила.