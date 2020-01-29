30 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 30 января в истории

30 января – день Антона и Антонины Фото: instagram.com/foldedpagesdistillery

30 января – День специалиста военно-социального управления Вооруженных сил Украины. Этот праздник отмечается с 2011 года. Его цель – воспитание патриотизма, поддержание престижа военной службы и верности военным традициям. Именины 30 января празднуют Виктор, Иван и Павел.

"Сегодня" пишет, какой православный праздник отмечают украинцы 30 января 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 30 января.

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Какой праздник 30 января

В народном календаре 30 января – Антона и Антонины. В народе этот день называли еще днем Антонины-половины. Люди искренне верили, что зима вскоре закончится, радовались прибавлению светового дня и солнечному свету. Анализировали природные явления, приметы и говорили о том, какой будет погода.

Что нельзя делать 30 января

Ни в коем случае нельзя лениться. Надо заниматься какими-то делами: убирать в доме, готовить, шить, вязать.

Что можно делать 30 января

В древности именно в день 30 января пытались запугать всякую нечисть, чтобы она не подходила к дому. Для этого выходили на ближайший перекресток и начинали идти домой задом наперед. Если сумеешь 30 января дойти до дома таким образом и не упасть, то стоит перечеркнуть свои следы палкой и замести их снегом, чтобы колдуны, ведьмы и злые силы не проникли в дом.

Если человек родился 30 января, то отличается веселым нравом. В качестве талисмана рекомендуют носить амулет с александритом или хризобериллом.

Приметы на 30 января

Если на Антона устанавливалась теплая погода, то говорили о том, что на следующий день ударят сильные морозы.

"Антон хитер со всех сторон" – такая пословица существовала в старину.

На Антона и Антонину пекли специальные круглые колобки из толокна и угощали ими детей – чтобы быстрее лето наступило, ведь колобки символизировали солнце.

Если весь день была оттепель – ждите ранней весны и хорошего улова рыбы.

Если солнце показалось только в полдень, следует ожидать ранней весны.

Идет снег – примета к тому, что будет поздняя весна.

Если белки 30 января собираются стайками в одном дупле, то морозы будут долгими и сильными.

Лиса легла на снег – будут холода.

Громкий щебет синиц утром также предвещает похолодание.

Если месяц лишь изредка выглядывает из облаков – можно надеяться на хороший урожай зерновых культур.

Интересные и важные события в Украине и мире

1868 – в Киеве открылась музыкальная школа (теперь – Киевское музыкальное училище имени Рейнгольда Глиера)

1894 – Чарльз Кинг патентует изобретенный им отбойный молоток.

1911 – в результате извержения вулкана Таал на Филиппинах погибли более полутора тысяч человек. За 10 минут в радиусе 10 километров было уничтожено все живое.

1915 – атакуя французский порт Гавр, Германия впервые использует подводные лодки.

1930 – запуск первого в мире радио-зонда для исследования атмосферы, изобретенного советским метеорологом Павлом Молчановым.

1931 – в Лос-Анджелесе состоялась премьера немого фильма Чарли Чаплина "Огни большого города"

1969 – последний импровизированный концерт The Beatles на крыше здания студии Apple в Лондоне.

1992 – первая канадская женщина-астронавт украинского происхождения Роберта Линн Бондар закончила восьмидневную миссию на лодочке НАСА "Дискавери".

2003 – в Бельгии легализованы однополые браки.

2004 – пользователь Юрий Коваль создал первую статью в Википедии на украинском языке. Описывалось обозначение атома.

2007 – вышла в продажу операционная система Windows Vista.

Кто родился 30 января

1882 – Франклин Делано Рузвельт, 32-й Президент США.

1900 – Исаак Дунаевский, советский композитор.

1923 – Леонид Гайдай, кинорежиссер, сценарист, актер ("Самогонщики", "Операция "Ы" и другие приключения Шурика", "12 стульев", "Иван Васильевич меняет профессию").

1925 – Дуглас Карл Энгельбарт, изобретатель компьютерной мыши.

1928 – Рут Браун, "королева-мать" американского блюза.

1930 – Джин Хэкмен, американский актер, двукратный обладатель премии "Оскар" ("Враг государства", "Мексиканец", "Сердцеедки").

1958 – Александр Зайцев, музыкант, поэт, участник группы "Машина времени".

1974 – Кристиан Чарльз Филип Бэйл, британский актер; лауреат премии "Оскар" ("Эквилибриум", "Машинист", "Бэтмен: Начало", "Престиж", "Темный рыцарь").

Ранее мы публиковали календарь с праздниками и выходными днями 2020 в Украине.

Все подробности в спецтеме Календарь зимних праздников 2019/2020

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