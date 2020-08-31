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31 августа: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Сегодня, 05:05

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 31 августа в истории

Какой сегодня, 31 августа, праздник? Всемирный день блога, День независимости – в Кыргызстане, Малайзии, Тринидаде и Тобаго, Национальный день языка – в Молдове, День солидарности и свободы – в Польше. Мучеников Флора и Лавра – в православном календаре. Лошадиный праздник – в народном календаре. Именины празднуют: Георгий, Григорий, Денис, Евгений, Емельян, Иван, Иларион, Лавр, Лев, Лука, Макарий, Михаил, Ульяна.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 31 августа 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 31 августа.

31 августа: какой сегодня праздник
31 августа: какой сегодня праздник
Фото: Pexels

  • День независимости празднуют Кыргызстан, Малайзия, Тринидад и Тобаго.
  • Национальный день языка отмечает Молдова.
  • День солидарности и свободы – в Польше.
  • День памяти жертв репрессий проводит Узбекистан.
  • День блога (Blog Day) отмечается начиная с 2005 года по ассоциативной похожести слова blog на цифры 3108, в честь чего дата праздника установлена на 31.08.

Какой сегодня праздник

31 августа православная церковь чтит память мучеников Флора и Лавра. Проводится празднование икон Божией Матери Одигитрия Трапезундская и Всецарица.

31 августа почитаются Флор и Лавр, в народе отмечали Лошадиный праздник. В этот день крестьяне уделяли особое внимание коням: угощали, чистили, заплетали гривы и давали отдых. Также это был последний день для полевых работ.

Приметы на 31 августа:

  • в этот день нельзя лошадей заставлять работать, иначе начнется падеж;
  • нельзя проводить забеги и скачки;
  • если лошади ведут себя неспокойно и бьют копытами – к ненастной погоде;
  • с Флора и Лавра начинаются осенние утренники.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

  • 1907 – создан военно-политический блок Антанта между Россией, Англией и Францией.
  • 1925 – в СССР введено всеобщее начальное обучение.

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  • 1935 – на Донбассе установлен рекорд Стаханова по добыче угля, превышающий норму в 14 раз, что дало старт стахановскому движению в СССР.
  • 1995 – на околоземную орбиту выведен первый украинский научно-исследовательский спутник "Сич-1".
  • 1997 – в Париже в автокатастрофе погибла принцесса Диана.

Кто родился 31 августа

  • 12 – Гай Юлий Цезарь Август Германик (Калигула), древнеримский император.
  • 1749 – Александр Радищев, русский писатель, философ.
  • 1870 – Мария Монтессори, итальянский ученый, педагог, первая в Италии женщина-врач.
  • 1948 – Рудольф Шенкер, немецкий гитарист, основатель группы Scorpions.
  • 1949 – Ричард Гир, американский киноактер.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в августе 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Лето-2020: календарь праздников и выходных дней

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