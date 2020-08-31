31 августа: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 31 августа в истории

Какой сегодня, 31 августа, праздник? Всемирный день блога, День независимости – в Кыргызстане, Малайзии, Тринидаде и Тобаго, Национальный день языка – в Молдове, День солидарности и свободы – в Польше. Мучеников Флора и Лавра – в православном календаре. Лошадиный праздник – в народном календаре. Именины празднуют: Георгий, Григорий, Денис, Евгений, Емельян, Иван, Иларион, Лавр, Лев, Лука, Макарий, Михаил, Ульяна.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 31 августа 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 31 августа.

31 августа: какой сегодня праздник Фото: Pexels

День независимости празднуют Кыргызстан, Малайзия, Тринидад и Тобаго.

празднуют Кыргызстан, Малайзия, Тринидад и Тобаго. Национальный день языка отмечает Молдова.

отмечает Молдова. День солидарности и свободы – в Польше.

– в Польше. День памяти жертв репрессий проводит Узбекистан.

проводит Узбекистан. День блога (Blog Day) отмечается начиная с 2005 года по ассоциативной похожести слова blog на цифры 3108, в честь чего дата праздника установлена на 31.08.

Какой сегодня праздник

31 августа православная церковь чтит память мучеников Флора и Лавра. Проводится празднование икон Божией Матери Одигитрия Трапезундская и Всецарица.

31 августа почитаются Флор и Лавр, в народе отмечали Лошадиный праздник. В этот день крестьяне уделяли особое внимание коням: угощали, чистили, заплетали гривы и давали отдых. Также это был последний день для полевых работ.

Приметы на 31 августа:

в этот день нельзя лошадей заставлять работать, иначе начнется падеж;

нельзя проводить забеги и скачки;

если лошади ведут себя неспокойно и бьют копытами – к ненастной погоде;

с Флора и Лавра начинаются осенние утренники.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

1907 – создан военно-политический блок Антанта между Россией, Англией и Францией.

1925 – в СССР введено всеобщее начальное обучение.

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1935 – на Донбассе установлен рекорд Стаханова по добыче угля, превышающий норму в 14 раз, что дало старт стахановскому движению в СССР.

1995 – на околоземную орбиту выведен первый украинский научно-исследовательский спутник "Сич-1".

1997 – в Париже в автокатастрофе погибла принцесса Диана.

Кто родился 31 августа

12 – Гай Юлий Цезарь Август Германик (Калигула), древнеримский император.

1749 – Александр Радищев, русский писатель, философ.

1870 – Мария Монтессори, итальянский ученый, педагог, первая в Италии женщина-врач.

1948 – Рудольф Шенкер, немецкий гитарист, основатель группы Scorpions.

1949 – Ричард Гир, американский киноактер.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в августе 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Лето-2020: календарь праздников и выходных дней

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