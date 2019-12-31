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31 декабря: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 31 декабря в истории

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 04:58
31 декабря – день Модеста
31 декабря – день Модеста
Фото: instagram.com/foldedpagesdistillery

31 декабря отмечаем наступающий Новый год 2020, а также день святого Сильвестра у западных христиан. Именины – Зоя, Вера, Виктор, Илья, Максим, Севастьян, Семен и Федор.

"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 31 декабря 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 31 декабря.

Смотрите видео: выходные на 2019 год в Украине и как переносятся рабочие дни

  • Новый год 2020 – волшебный праздник, который отмечают в большинстве стран мира. Новый Год в разных странах отмечают по-своему, несмотря на то, что это интернациональный праздник. Так, например, в Японии звучит 108 ударов колокола, вместо 12, а грабли считаются лучшим новогодним аксессуаром, чтобы загребать счастье. В Дании принято бить посуду под окнами своих друзей – так датчане желают близким любви и процветания.

Какой праздник 31 декабря

В народном календаре 31 декабря – день Модеста. Его считали покровителем домашних животных. Распространенным обычаем 31 декабря было гадание. Девушки пытались предсказать, откуда ждать жениха, и узнать, как скоро они выйдут замуж. Одним из верных знаков быстрого бракосочетания были церковные колокола. Если девушка слышала их на Модеста, значит непременно в этом году она выйдет замуж.

Приметы на 31 декабря

  • Какая погода на Модеста, таким будет и июль.
  • Восточный ветер 31 декабря – к потеплению.
  • Снег скрипит под ногами – к оттепели.

Интересные и важные события в Украине и мире 31 декабря

  • 1799 – окончательное прекращение срока действия привилегий Ост-Индской компании.
  • 1888 – открылся учредительный съезд австрийской социал-демократической партии.
  • 1917 – на съезде Советов Латвии и Валмиере избран новый Исколат (фактически первое советское правительство Латвии).
  • 1926 – официально прекратил существование Латинский монетный союз.
  • 1935 – первый электропоезд отправился с Балтийского вокзала в Красное Село.
  • 1966 – землетрясение силой 8 баллов на британских островах Санта-Крус в Океании.
  • 1968 – первый в мире полёт сверхзвукового пассажирского самолёта Ту-144.
  • 1989 – открыт первый участок длиной 1,9 км третьей, Сырецко-Печерской линии Киевского метрополитена, с тремя станциями: "Золотые ворота", "Дворец спорта" и "Мечникова" (ныне "Кловская").

Кто родился 31 декабря

  • 1514 – Андреас Везалий, врач и анатом, основоположник научной анатомии.
  • 1668 – Герман Бургаве, нидерландский врач, ботаник и химик.
  • 1941 – Алекс Фергюсон, футбольный тренер.
  • 1942 – Энди Саммерс, британский гитарист и композитор (группы The Police, The Animals).
  • 1943 – Бен Кингсли, британский актер, лауреат премий "Оскар" и "Золотой глобус" ("Сексуальная тварь", "Остров проклятых", "Железный человек-3").
  • 1944 – Тэйлор Хэкфорд, американский кинорежиссер ("Буковски", "Адвокат дьявола", "Ранчо любви").
  • 1945 – Конни Уиллис, американская писательница (повести "Святая Титикака", "Пожарная охрана", роман "Книга страшного суда").
  • 1990 – Патрик Чан, канадский фигурист: олимпийский чемпион в команде (2018 год), многократный чемпион мира и четырёх континентов в одиночном катание.

Ранее мы публиковали календарь с праздниками и выходными днями 2020 в Украине.

Все подробности в спецтеме Календарь зимних праздников 2019/2020

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Источник: Сегодня
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