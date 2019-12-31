31 декабря: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 31 декабря в истории

31 декабря – день Модеста Фото: instagram.com/foldedpagesdistillery

31 декабря отмечаем наступающий Новый год 2020, а также день святого Сильвестра у западных христиан. Именины – Зоя, Вера, Виктор, Илья, Максим, Севастьян, Семен и Федор.

"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 31 декабря 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 31 декабря.

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Новый год 2020 – волшебный праздник, который отмечают в большинстве стран мира. Новый Год в разных странах отмечают по-своему, несмотря на то, что это интернациональный праздник. Так, например, в Японии звучит 108 ударов колокола, вместо 12, а грабли считаются лучшим новогодним аксессуаром, чтобы загребать счастье. В Дании принято бить посуду под окнами своих друзей – так датчане желают близким любви и процветания.

Какой праздник 31 декабря

В народном календаре 31 декабря – день Модеста. Его считали покровителем домашних животных. Распространенным обычаем 31 декабря было гадание. Девушки пытались предсказать, откуда ждать жениха, и узнать, как скоро они выйдут замуж. Одним из верных знаков быстрого бракосочетания были церковные колокола. Если девушка слышала их на Модеста, значит непременно в этом году она выйдет замуж.

Приметы на 31 декабря

Какая погода на Модеста, таким будет и июль.

Восточный ветер 31 декабря – к потеплению.

Снег скрипит под ногами – к оттепели.

Интересные и важные события в Украине и мире 31 декабря

1799 – окончательное прекращение срока действия привилегий Ост-Индской компании.

1888 – открылся учредительный съезд австрийской социал-демократической партии.

1917 – на съезде Советов Латвии и Валмиере избран новый Исколат (фактически первое советское правительство Латвии).

1926 – официально прекратил существование Латинский монетный союз.

1935 – первый электропоезд отправился с Балтийского вокзала в Красное Село.

1966 – землетрясение силой 8 баллов на британских островах Санта-Крус в Океании.

1968 – первый в мире полёт сверхзвукового пассажирского самолёта Ту-144.

1989 – открыт первый участок длиной 1,9 км третьей, Сырецко-Печерской линии Киевского метрополитена, с тремя станциями: "Золотые ворота", "Дворец спорта" и "Мечникова" (ныне "Кловская").

Кто родился 31 декабря

1514 – Андреас Везалий, врач и анатом, основоположник научной анатомии.

1668 – Герман Бургаве, нидерландский врач, ботаник и химик.

1941 – Алекс Фергюсон, футбольный тренер.

1942 – Энди Саммерс, британский гитарист и композитор (группы The Police, The Animals).

1943 – Бен Кингсли, британский актер, лауреат премий "Оскар" и "Золотой глобус" ("Сексуальная тварь", "Остров проклятых", "Железный человек-3").

1944 – Тэйлор Хэкфорд, американский кинорежиссер ("Буковски", "Адвокат дьявола", "Ранчо любви").

1945 – Конни Уиллис, американская писательница (повести "Святая Титикака", "Пожарная охрана", роман "Книга страшного суда").

1990 – Патрик Чан, канадский фигурист: олимпийский чемпион в команде (2018 год), многократный чемпион мира и четырёх континентов в одиночном катание.

Ранее мы публиковали календарь с праздниками и выходными днями 2020 в Украине.

Все подробности в спецтеме Календарь зимних праздников 2019/2020

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