31 июля: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня
Узнайте о самых важных праздниках и событиях 31 июля в истории
Какой сегодня праздник, 31 июля? День системного администратора, Всемирный день рейнджера, День африканской женщины. Преподобного Иоанна Многострадального, Калужской иконы Божией Матери – в православном календаре. Омельянов день – в народном календаре. Именины празднуют: Афанасий, Емельян, Иван, Кузьма, Леонтий, Маркел, Степан.
Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 31 июля 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 31 июля.
- День системного администратора (System Administrator Appreciation Day, SAAD) – ежегодно День сисадмина отмечается в последнюю пятницу июля.
- Всемирный день рейнджера (World Ranger Day) – во многих странах, начиная с 2007 года, отмечается праздник в честь людей, служащих охране природы.
- День африканской женщины ( International Day of African Women) – международный праздник был провозглашен в 1962 году на Всеафриканской конференции женщин в Дар-эс-Саламе.
- День казначейства – празднуется в Польше.
- День воинов – отмечается в Малайзии.
- День начала революции – чествуется в Конго.
31 июля православная церковь чтит день мучеников Емилиана Доростольского и Иакинфа Амастридского, а также преподобного Иоанна Многострадального, Печерского, в Ближних пещерах. Проводится празднование Калужской иконы Божией Матери.
В народе 31 июля отмечается Омельянов день. В этот период завершали жатву и устраивали банные дни с вениками из ржаной соломы и полевых трав, которые снимали усталость после жатвы. Также с Омельянова дня начиналась пора заготовок на зиму варений и солений.
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Приметы на 31 июля
- Омельян пришел, грибы и ягоды нашел;
- время заготовок на зиму;
- в баню нужно заходить с чувством благодарности, чтобы не обидеть банного духа.
Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:
- 1941 – в фашистской Германии принято "окончательное решение еврейского вопроса" о массовом уничтожении евреев.
- 1957 – в СССР стартовало строительство квартир "хрущевок".
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- 1991 – СССР и США подписали Договор о сокращении стратегических вооружений.
- 1994 – украинский атлет Сергей Бубка установил мировой рекорд в прыжках с шестом – 6,14 м.
- 1914 – Луи Де Фюнес, французский киноактер-комик.
- 1930 – Олег Попов, советский артист цирка, клоун.
- 1937 – Эдита Пьеха, советская эстрадная певица.
- 1945 – Ян Табачник, украинский аккордеонист.
- 1945 – Леонид Якубович, российский ведущий, актер.
- 1964 – Cи Cи Кетч, немецкая поп-певица.
- 1965 – Джоан Роулинг, английская писательница, автор романов о Гарри Поттере.
Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июле 2020 года в Украине.
Все подробности в спецтеме Лето-2020: календарь праздников и выходных дней
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