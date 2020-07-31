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31 июля: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Сегодня, 05:05

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 31 июля в истории

Какой сегодня праздник, 31 июля? День системного администратора, Всемирный день рейнджера, День африканской женщины. Преподобного Иоанна Многострадального, Калужской иконы Божией Матери – в православном календаре. Омельянов день – в народном календаре. Именины празднуют: Афанасий, Емельян, Иван, Кузьма, Леонтий, Маркел, Степан.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 31 июля 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 31 июля.

31 июля: какой сегодня праздник
31 июля: какой сегодня праздник
Фото: pexels

  • День системного администратора (System Administrator Appreciation Day, SAAD) – ежегодно День сисадмина отмечается в последнюю пятницу июля.
  • Всемирный день рейнджера (World Ranger Day) – во многих странах, начиная с 2007 года, отмечается праздник в честь людей, служащих охране природы.
  • День африканской женщины ( International Day of African Women) – международный праздник был провозглашен в 1962 году на Всеафриканской конференции женщин в Дар-эс-Саламе.
  • День казначейства – празднуется в Польше.
  • День воинов – отмечается в Малайзии.
  • День начала революции – чествуется в Конго.

Какой сегодня праздник

31 июля православная церковь чтит день мучеников Емилиана Доростольского и Иакинфа Амастридского, а также преподобного Иоанна Многострадального, Печерского, в Ближних пещерах. Проводится празднование Калужской иконы Божией Матери.

В народе 31 июля отмечается Омельянов день. В этот период завершали жатву и устраивали банные дни с вениками из ржаной соломы и полевых трав, которые снимали усталость после жатвы. Также с Омельянова дня начиналась пора заготовок на зиму варений и солений.

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Приметы на 31 июля

  • Омельян пришел, грибы и ягоды нашел;
  • время заготовок на зиму;
  • в баню нужно заходить с чувством благодарности, чтобы не обидеть банного духа.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

  • 1941 – в фашистской Германии принято "окончательное решение еврейского вопроса" о массовом уничтожении евреев.
  • 1957 – в СССР стартовало строительство квартир "хрущевок".

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  • 1991 – СССР и США подписали Договор о сокращении стратегических вооружений.
  • 1994 – украинский атлет Сергей Бубка установил мировой рекорд в прыжках с шестом – 6,14 м.

Кто родился 31 июля

  • 1914 – Луи Де Фюнес, французский киноактер-комик.
  • 1930 – Олег Попов, советский артист цирка, клоун.
  • 1937 – Эдита Пьеха, советская эстрадная певица.
  • 1945 – Ян Табачник, украинский аккордеонист.
  • 1945 – Леонид Якубович, российский ведущий, актер.
  • 1964 – Cи Cи Кетч, немецкая поп-певица.
  • 1965 – Джоан Роулинг, английская писательница, автор романов о Гарри Поттере.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июле 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Лето-2020: календарь праздников и выходных дней

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