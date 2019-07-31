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31 июля: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 31 июля в истории

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 05:03
31 июля отмечаем день Емельяна
31 июля отмечаем день Емельяна
Фото: Pixabay

Сегодня, 31 июля, 212-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 153 дня. Именинники – Иван. Международный день африканской женщины, в Конго отмечают День начала революции.

"Сегодня" пишут, какой праздник отмечают украинцы 31 июля 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 31 июля.

Смотрите видео: выходные на 2019 год в Украине и как переносятся рабочие дни

31 июля: какой сегодня праздник и как провести этот день

31 июля в народном календаре – Емельяна. Дни становятся короче, медленно приближается осень. В это время заканчивалась жатва и люди коллективно освящали свои серпы, чтобы орудия труда послужили им и на следующий год. На Емельяна активно продолжалась заготовка различных солений и варенья, ведь зима была не за горами. 

31 июля оканчивалась жатва. Серпы после этого выкладывали в форме круга на сжатой полосе, приглашали священника для того, чтобы тот отслужил молебен и освятил инструменты. Потом серпы уносили домой и хранили до наступления следующего года. К слову, лучшим отдыхом считали баню, и именно в этот день принято было париться с вениками, сделанными из ржаной соломы, трав и полевых цветов. В народе верили, что так, в соответствии с приметами, можно избавиться от усталости, которая накопилась во время жатвы. 

Приметы на 31 июля

  • Жара на Емельяна – в декабре будут сильные морозы.
  • Шишки у ели только на верхушках – морозы будут не раньше января.
  • Листья на березе начинает желтеть – к ранней осени.

31 июля: интересные и важные события в истории

1498 – Христофор Колумб открыл остров Тринидад.

1837 – заложен Красный корпус КНУ.

1922 – американец Ральф Сэмюэльсон впервые в мире использовал лыжи для движения по воде.

1924 – украинский язык был запрещен польским правительством к употреблению в государственных и самоуправляемых учреждениях Западной Украины.

1971 – первая поездка человека по поверхности Луны. Американские астронавты Дэвид Скотт и Джеймс Ирвин проехали по поверхности спутника на механическом средстве передвижения.

1994 – Сергей Бубка в Сестриере установил мировой рекорд в прыжках с шестом – 6,14 м.

Кто родился 31 июля

1914 – французский комедийный актер Карлос Луи де Фюнес де Галарца, наиболее известный по роли комиссара Жюва в фильме "Фантомас".

1930 – артист цирка Олег Попов.

1937 – российская певица Эдита Пьеха.

1962 – американский актер Уэсли Снайпс.

1964 – немецкая певица Си Си Кетч (Каролина Мюллер).

1965 – английская писательница, автор серии книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг.

Напомним, ранее мы писали о выходных днях и праздниках в августе 2019 года в Украине. Кроме того, "Сегодня" рассказывали, когда будут Спасы в 2019 году: точные даты любимых летних праздников.

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Источник: Сегодня
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