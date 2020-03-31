31 марта: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 31 марта в истории

Какой сегодня, 31 марта 2020 года, праздник? Международный день резервного копирования. В народном календаре – день Кирилла. Именины празднуют Дмитрий, Кирилл, Наталия и Трофим.

Сайт "Сегодня" пишет, какой православный праздник у украинцев 31 марта 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 31 марта.

Международный день резервного копирования призван привлечь общественное внимание к вопросам обеспечения сохранения информации, а также распространить информацию о необходимости защиты от потери данных.

Какой сегодня праздник 31 марта: что нельзя делать

31 марта в народном календаре – день Кирилла. Православная церковь чтит память святого Кирилла, архиепископа Иерусалимского, жившего в IV столетии.

31 марта – день Кирилла Фото: instagram.com/foldedpagesdistillery

Приметы и запреты на 31 марта

Появились комары – ждите теплых дней.

Цветет мать-и-мачеха – ждите потепления.

Прилетели лебеди 31 марта – вскоре наступит тепло.

Кружит мошкара – будет хороший урожай грибов.

Много комаров в лесу – примета того, что много ягод будет.

Смотрите видео о выходных 2020 года в Украине:

Желательно не ходить в гости 31 марта, чтобы не оставить в доме свое благополучие и успех.

В этот день нельзя никому давать хлеб и соль, если в семье есть маленький ребенок, ведь с этими продуктами можно отдать счастье малыша.

Интересные и важные события в Украине и мире

1770 – английский мореплаватель Джеймс Кук, обследовав Новую Зеландию и выяснив, что она – остров, покидает ее и берет курс на запад – на Австралию.

1889 – официальное открытие Эйфелевой башни. Конструктор башни Гюстав Эйфель водрузил на вершине башни французский флаг.

1901 – выпускается первый автомобиль Mercedes-Benz.

1909 – заложен пассажирский лайнер "Титаник".

1999 – выходит в свет один из самых знаменитых научно-фантастических фильмов – "Матрица".

Кто родился 31 марта

1519 – Генрих II, французский король.

1596 – Рене Декарт, французский философ, математик, физик. Положил начало аналитической геометрии.

1685 – Иоганн Себастьян Бах, великий немецкий композитор и органист, представитель эпохи барокко, один из величайших композиторов в истории музыки.

1882 – Корней Чуковский (настоящее имя Николай Васильевич Корнейчуков), детский писатель, критик, литературовед, переводчик.

1926 – Джон Фаулз, английский писатель ("Женщина французского лейтенанта", "Волхв"), (умер в 2005 году).

1943 – Кристофер Уокен (настоящее имя Рональд Уокен), американский актёр, известный по фильмам "Мёртвая зона", "Криминальное чтиво".

1948 – Владимир Винокур, артист эстрады.

1954 – Лайма Вайкуле, эстрадная певица, актриса.

1955 – Ангус Янг, гитарист австралийской рок-группы AC/DC.

Ранее мы публиковали календарь с праздниками и выходными днями 2020 года в Украине. Кроме этого, "Сегодня" писали, когда отмечается Пасха-2020 в Украине.

Все подробности в спецтеме Весна 2020: календарь праздников и выходных дней

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