Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

31 марта: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 31 марта в истории

Владимир Грисюк
Сегодня, 04:58

Какой сегодня, 31 марта 2020 года, праздник? Международный день резервного копирования. В народном календаре – день Кирилла. Именины празднуют Дмитрий, Кирилл, Наталия и Трофим.

Сайт "Сегодня" пишет, какой православный праздник у украинцев 31 марта 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 31 марта.

  • Международный день резервного копирования призван привлечь общественное внимание к вопросам обеспечения сохранения информации, а также распространить информацию о необходимости защиты от потери данных.

Какой сегодня праздник 31 марта: что нельзя делать

31 марта в народном календаре – день Кирилла. Православная церковь чтит память святого Кирилла, архиепископа Иерусалимского, жившего в IV столетии.

31 марта – день Кирилла
31 марта – день Кирилла
Фото: instagram.com/foldedpagesdistillery

Приметы и запреты на 31 марта

  • Появились комары – ждите теплых дней.
  • Цветет мать-и-мачеха – ждите потепления.
  • Прилетели лебеди 31 марта – вскоре наступит тепло.
  • Кружит мошкара – будет хороший урожай грибов.
  • Много комаров в лесу – примета того, что много ягод будет.

Смотрите видео о выходных 2020 года в Украине:

  • Желательно не ходить в гости 31 марта, чтобы не оставить в доме свое благополучие и успех.
  • В этот день нельзя никому давать хлеб и соль, если в семье есть маленький ребенок, ведь с этими продуктами можно отдать счастье малыша.

Интересные и важные события в Украине и мире

  • 1770 – английский мореплаватель Джеймс Кук, обследовав Новую Зеландию и выяснив, что она – остров, покидает ее и берет курс на запад – на Австралию.
  • 1889 – официальное открытие Эйфелевой башни. Конструктор башни Гюстав Эйфель водрузил на вершине башни французский флаг.
  • 1901 – выпускается первый автомобиль Mercedes-Benz.
  • 1909 – заложен пассажирский лайнер "Титаник".
  • 1999 – выходит в свет один из самых знаменитых научно-фантастических фильмов – "Матрица".

Кто родился 31 марта

  • 1519 – Генрих II, французский король.
  • 1596 – Рене Декарт, французский философ, математик, физик. Положил начало аналитической геометрии.
  • 1685 – Иоганн Себастьян Бах, великий немецкий композитор и органист, представитель эпохи барокко, один из величайших композиторов в истории музыки.
  • 1882 – Корней Чуковский (настоящее имя Николай Васильевич Корнейчуков), детский писатель, критик, литературовед, переводчик.
  • 1926 – Джон Фаулз, английский писатель ("Женщина французского лейтенанта", "Волхв"), (умер в 2005 году).
  • 1943 – Кристофер Уокен (настоящее имя Рональд Уокен), американский актёр, известный по фильмам "Мёртвая зона", "Криминальное чтиво".
  • 1948 – Владимир Винокур, артист эстрады.
  • 1954 – Лайма Вайкуле, эстрадная певица, актриса.
  • 1955 – Ангус Янг, гитарист австралийской рок-группы AC/DC.

Ранее мы публиковали календарь с праздниками и выходными днями 2020 года в Украине. Кроме этого, "Сегодня" писали, когда отмечается Пасха-2020 в Украине.

Все подробности в спецтеме Весна 2020: календарь праздников и выходных дней

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
1 апреля - День смеха: история веселого праздника Когда Пасха 2020 в Украине: дата главного церковного праздника Когда Благовещение в 2020 году: точная дата и значение праздника Церковные праздники и посты в апреле 2020-го по дням
видео праздники приметы этот день в истории
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Мититеи по молдавски: рецепт с фото пошагово
Мититеи по молдавски: рецепт с фото пошагово
Самые молодые и активные звездные бабушки Украины
Самые молодые и активные звездные бабушки Украины
Чем полезна хурма и можно ли давать ее детям
Чем полезна хурма и можно ли давать ее детям
Шашлык из куриных окорочков: и свинины не надо
Шашлык из куриных окорочков: и свинины не надо

Популярные статьи

Вчера, 18:32Шоу-бизнес

Известная телеведущая Анна Панова стала мамой

Вчера, 16:41Fun

"По 200 граммов": Александр Лукашенко рассказал о своем рационе во время пандемии COVID-19

Вчера, 15:24Fun

30 марта: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Вчера, 15:00Wellness

Пять эффективных упражнений для похудения в домашних условиях

Вчера, 14:42Lifestyle

Веселые шутки, розыгрыши и приколы на 1 апреля

Вчера, 10:30Food

Вкусный розыгрыш: ТОП-5 блюд-обманок к 1 апреля

Вчера, 10:15Шоу-бизнес

Игорь Николаев обнародовал результат теста на COVID-19

Вчера, 09:09Техно

Что происходит внутри черных дыр: ученые дали ответ

29 мартаШоу-бизнес

Ольга Куриленко, которая переболела коронавирусом, ответила на самые популярные вопросы о COVID-19

29 мартаШоу-бизнес

От коронавируса умерла сестра короля Испании принцесса Мария Тереза

29 мартаFun

1 апреля – День смеха: история веселого праздника

29 мартаШоу-бизнес

72-летний отец Дэвида Бекхэма женится на миллионерше

29 мартаFun

29 марта: какой праздник, что нельзя делать и приметы дня

28 мартаEvents

Сегодня ночью переводят часы на летнее время в Украине в 2020 году

28 мартаFun

Родительская суббота 28 марта: что нельзя делать и важные приметы дня

28 мартаWellness

Как легко адаптироваться к переводу времени: ТОП-10 советов

Новости партнеров

Секреты чистоты в доме: 7 правил, которые нельзя нарушать
Секреты чистоты в доме: 7 правил, которые нельзя нарушать
Коржи для торта на сковороде: рецепт с фото
Коржи для торта на сковороде: рецепт с фото
Тбилисские хачапури с сыром на сковороде: рецепт с фото пошагово
Тбилисские хачапури с сыром на сковороде: рецепт с фото пошагово
Самый вкусный домашний суп для взрослых и детей!
Самый вкусный домашний суп для взрослых и детей!
Холоденко розповіла, як кума Кухар мало не зірвала їй хрестини
Холоденко розповіла, як кума Кухар мало не зірвала їй хрестини
Пирог с курицей от Джейми Оливера
Пирог с курицей от Джейми Оливера
Русский борщ со свеклой: рецепт
Русский борщ со свеклой: рецепт
7 продуктов, на которых нельзя экономить
7 продуктов, на которых нельзя экономить