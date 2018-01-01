31 мая: какой сегодня праздник, чей день ангела и приметы дня

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 31 мая в истории

Сегодня – 31 мая. Фото: pixabay

Сегодня 151-й день года по Григорианскому календарю – до окончания года осталось 214 дней. Именинники – Андрей, Богдан, Давид, Денис, Ираклий, Клавдия, Александра, Павел, Петр, Семен (Симеон), Фаина, Федот, Кристина, Юлия. Международный день борьбы с табакокурением, Всемирный день борьбы с неравенством, в Южной Африке празднуют День Республики, в Великобритании отмечают День весны. Кроме этого, в последний день весны в мире отмечают день блондинок.

Народные приметы на 31 мая

Сполохи играют – ждите смены погоды.

Солнце 31 мая опускается в дымку, будет дождь, а облачно – будет ненастная погода.

Туча дождевая шумит – ожидайте града и ветра.

К вечеру кучевые облака не прошли – примета к тому, что погода испортится.

Во время заката солнце стало бледным – будет дождь.

Листья дуба полностью распустились – ожидайте хорошего урожая.

Кукушка 31 мая долго и без остановки кукует – прохладные утренники закончились, и можно наслаждаться теплыми днями.

Дуб распустил листья раньше ясеня – примета, которая позволяет решить, что лето будет засушливым.

Важные события в истории 31 мая

1787 – в Великобритании организован первый в мире крикетный клуб.

В 1859 году на башне Биг-Бен в Лондоне заработал знаменитые сегодня часы.

В 1868 году под Парижем в парке Сен-Клу прошла первая велогонка. Длина трассы составляла 1200 метров. Победителем стал англичанин Джеймс Мур. Спортивный велосипед весил тогда 73 кг.

1870-й – Эдвард Десемдт получает патент на технологию производства асфальта.

В 1879-м в Берлине открылась первая в мире электрическая железная дорога, было продемонстрировано первый электропоезд, сконструированный Вернером фон Сименсом.

1884-го американский врач, пропагандист вегетарианства Джон Келлог запатентовал кукурузные хлопья.

Кто родился 31 мая

1948 год – Светлана Алексиевич, белорусская писательница и публицист ("У войны не женское лицо", "Цинковые мальчики", "Чернобыльская молитва"), лауреат Нобелевской премии по литературе (2015).

В 1955 году – Владимир Кузьмин, российский певец, композитор, гитарист. Был участником рок-группы "Динамо".

1965 год – родилась Брук Шилдс, американская модель актриса ("Голубая лагуна").

В 1973-м родилась Наташа Королева (Наталья Порывай), поп-певица.

1976 год – Колин Джеймс Фаррелл, ирландский киноактер ("Александр", "Телефонная будка", "Особое мнение", "Рекрут", "Полиция Майами. Отдел нравов").

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