31 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 31 мая в истории

Какой сегодня праздник, 31 мая? День Киева, День химика, Всемирный день без табака, Всемирный день блондинок, католическая Пятидесятница, память святых отцов семи Вселенских Соборов – в православном календаре. Федота Овсянника и Семи дев – в народном календаре. Именины празднуют: Александра, Андрей, Богдан, Василий, Давид, Денис, Исаак, Клавдия, Кристина, Лев, Макар, Матрона, Михаил, Павел, Петр, Семен, Фаина, Федот, Юлиан, Юлия.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 31 мая 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 31 мая.

31 мая: какой сегодня праздник Фото: pexels

День города Киева – ежегодно киевляне и гости столицы отмечают в последнее воскресенье мая день рождения любимого города.

– ежегодно киевляне и гости столицы отмечают в последнее воскресенье мая день рождения любимого города. День химика – во многих постсоветских странах в последнее воскресенье мая отмечается профессиональный праздник работников химической и нефтехимической промышленности.

– во многих постсоветских странах в последнее воскресенье мая отмечается профессиональный праздник работников химической и нефтехимической промышленности. Всемирный день блондинок – праздник белокурых дам, которые не согласны со сложившимся стереотипом и анекдотами об уровне их интеллекта.

– праздник белокурых дам, которые не согласны со сложившимся стереотипом и анекдотами об уровне их интеллекта. Всемирный день без табака (World No Tobacco Day) – праздник ООН проводится под эгидой ВОЗ с целью пропаганды отказа людей от курения.

– праздник ООН проводится под эгидой ВОЗ с целью пропаганды отказа людей от курения. Католическая Пятидесятница – празднуется у западных христиан на 50-й день после католической Пасхи в память сошествия Святого Духа на апостолов.

Какой сегодня праздник

31 мая православная церковь отмечает день памяти святых отцов семи Вселенских Соборов, преподобного Макария Алтайского, мучеников Феодота Анкирского, Петра, Дионисия, Андрея, Павла, Кристины, семи дев: Александры, Текусы, Клавдии, Фаины, Евфрасии, Матроны и Иулии. Также в этот день празднуются иконы Божией Матери Чолнская, "Умиление" Псково-Печерская.

В народе 31 мая отмечается день Федота Овсянника и Семи дев. В этот день следили за дубовой листвой и сеяли лен.

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Приметы на 31 мая

Если на дубах уже развернулись листья – к хорошему урожаю яровых.

С дуба начали падать зеленые листья – год будет голодным.

Если солнце садится в облака – к дождю.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

1836 – в Англии запатентован гребной винт.

1859 – в Вестминстерском дворце в Лондоне запущены часы Биг-Бен.

1879 – в Германии запущена первая в мире электрическая железная дорога.

1868 – день рождения велоспорта.

1884 – день рождения кукурузных хлопьев.

Кто родился 31 мая

1862 – Михаил Нестеров, русский живописец.

1908 – Ян Фрид, советский комедийный кинорежиссер.

1930 – Клинт Иствуд, американский киноактер и режиссер.

1933 – Георгий Бурков, советский актер театра и кино.

1973 – Наташа Королева, российская певица.

Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в мае 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Весна 2020: календарь праздников и выходных дней

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