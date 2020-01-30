31 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 31 января в истории

31 января – день Афанасия Фото: instagram.com/foldedpagesdistillery

31 января 2020 года – Международный день ювелира. В народном календаре – день Афанасия. Именины отмечают: Кирилл, Оксана, Марк, Дмитрий и Алексей.

Сайт "Сегодня" пишет, какой православный праздник отмечают украинцы 31 января 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 31 января.

Международный день ювелира. Эта дата была выбрана в связи с тем, что именно в январе ювелиры регистрируют свои клейма. Традиции, заложенные великими ювелирами прошлого, продолжают современные мастера.

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Какой праздник 31 января

В народном календаре 31 января – день Афанасия Ломоноса. Говорят: "На Ломоноса нос легко отморозить", "Если пришел Ломонос, прячь щеки и нос". Считалось, что в этот день нужно было избавляться от нечистой силы: крестьяне проводили разнообразные обряды, чтобы победить злых духов, изготавливали обереги.

Что можно делать 31 января

Народное поверье говорит, что в этот день нужно зашить в платочек чертополох и носить в кармане. Это убережет от сглаза и поможет путешественникам.

Что нельзя делать 31 января

В этот день нельзя крестить мальчиков, иначе можно накликать в их жизнь мужское бессилие и потерю энергии.

Не стоит переезжать в новый дом, ведь там всегда будут ссоры и скандалы. Отложите переезд на другой день.

Приметы на 31 января

В старину ставили на стол самовар и слушали: если он сильно гудел, значит, ударят морозы в самое ближайшее время.

Вороны кружат стаями – ждите сильных морозов.

Метель в этот день предвещает приход поздней весны.

Если на Афанасия оттепель – лето будет ненастным, и урожай картофеля будет очень плохим.

Вороны кружат стаями высоко – мороз продержится достаточно долго.

Если человек родился 31 января, чтобы защитить себя от злых сил, он должен носить талисман с аквамарином и гранатом.

Интересные и важные события в Украине и мире

1865 – химик Дмитрий Менделеев защитил диссертацию "О соединении спирта с водой". Это условная дата рождения рецепта водки.

1893 – в Патентном бюро США регистрируют торговую марку Coca-Cola.

1924 – на втором съезде Советов СССР была утверждена окончательная редакция первой конституции СССР.

1958 – запущен "Эксплорер-1", первый американский спутник.

1990 – в Москве открылся первый McDonald’s в СССР

2000 – в Тихий океан под Лос-Анджелесом упал MD-83 компании Alaska Airlines, погибли 88 человек.

Кто родился 31 января

1797 – Франц Шуберт, немецкий композитор, автор около 600 романтических песен и баллад, 9 симфоний, 20 фортепианных сонат "Неоконченная симфония", "Зимний путь", "Форель", "Лесной царь".

1911 – Ванга, болгарская ясновидящая, мистик и травник.

1923 – Норман Мейлер, американский писатель, журналист, драматург, кинорежиссер.

1981 – Джастин Тимберлейк, американский поп-музыкант и актер "Шрек Третий", "Альфа Дог", "Социальная сеть".

1982 – Елена Папаризу, греческая певица, победительница Евровидения-2005.

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