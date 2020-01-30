31 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать
Узнайте о самых важных праздниках и событиях 31 января в истории
31 января 2020 года – Международный день ювелира. В народном календаре – день Афанасия. Именины отмечают: Кирилл, Оксана, Марк, Дмитрий и Алексей.
Сайт "Сегодня" пишет, какой православный праздник отмечают украинцы 31 января 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 31 января.
- Международный день ювелира. Эта дата была выбрана в связи с тем, что именно в январе ювелиры регистрируют свои клейма. Традиции, заложенные великими ювелирами прошлого, продолжают современные мастера.
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В народном календаре 31 января – день Афанасия Ломоноса. Говорят: "На Ломоноса нос легко отморозить", "Если пришел Ломонос, прячь щеки и нос". Считалось, что в этот день нужно было избавляться от нечистой силы: крестьяне проводили разнообразные обряды, чтобы победить злых духов, изготавливали обереги.
Что можно делать 31 января
Народное поверье говорит, что в этот день нужно зашить в платочек чертополох и носить в кармане. Это убережет от сглаза и поможет путешественникам.
Что нельзя делать 31 января
- В этот день нельзя крестить мальчиков, иначе можно накликать в их жизнь мужское бессилие и потерю энергии.
- Не стоит переезжать в новый дом, ведь там всегда будут ссоры и скандалы. Отложите переезд на другой день.
- В старину ставили на стол самовар и слушали: если он сильно гудел, значит, ударят морозы в самое ближайшее время.
- Вороны кружат стаями – ждите сильных морозов.
- Метель в этот день предвещает приход поздней весны.
- Если на Афанасия оттепель – лето будет ненастным, и урожай картофеля будет очень плохим.
- Вороны кружат стаями высоко – мороз продержится достаточно долго.
- Если человек родился 31 января, чтобы защитить себя от злых сил, он должен носить талисман с аквамарином и гранатом.
- 1865 – химик Дмитрий Менделеев защитил диссертацию "О соединении спирта с водой". Это условная дата рождения рецепта водки.
- 1893 – в Патентном бюро США регистрируют торговую марку Coca-Cola.
- 1924 – на втором съезде Советов СССР была утверждена окончательная редакция первой конституции СССР.
- 1958 – запущен "Эксплорер-1", первый американский спутник.
- 1990 – в Москве открылся первый McDonald’s в СССР
- 2000 – в Тихий океан под Лос-Анджелесом упал MD-83 компании Alaska Airlines, погибли 88 человек.
- 1797 – Франц Шуберт, немецкий композитор, автор около 600 романтических песен и баллад, 9 симфоний, 20 фортепианных сонат "Неоконченная симфония", "Зимний путь", "Форель", "Лесной царь".
- 1911 – Ванга, болгарская ясновидящая, мистик и травник.
- 1923 – Норман Мейлер, американский писатель, журналист, драматург, кинорежиссер.
- 1981 – Джастин Тимберлейк, американский поп-музыкант и актер "Шрек Третий", "Альфа Дог", "Социальная сеть".
- 1982 – Елена Папаризу, греческая певица, победительница Евровидения-2005.
Ранее мы публиковали календарь с праздниками и выходными днями 2020 в Украине.
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