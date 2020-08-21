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Фото дня. 32-летняя женщина дважды родила в течение двух суток: как это возможно

Сегодня, 10:30

Британка родила близнецов на 24 неделю беременности

Беременная близнецами Джоанн Рейли из британского города Свинтон дважды родила в течение двух суток. Об этом сообщает Unilad.

У 32-летней сотрудницы полиции воды отошли на 24 неделю беременности, то есть примерно на 16 недель раньше ожидаемого. Женщину отвезли в больницу и через несколько часов на свет появился мальчик, который весил всего 737 граммов (норма – 3,5 кг). Врачам потребовалось 30 минут, чтобы реанимировать родившегося ребенка.

Через 48 часов Джоанн родила снова. Вес второго близнеца составлял 907 граммов.

Джоанн Рейли дважды родила за двое суток
Фото: catersnews
Джоанн Рейли дважды родила за двое суток
Фото: catersnews
Джоанн Рейли дважды родила за двое суток
Фото: catersnews
Джоанн Рейли дважды родила за двое суток
Фото: catersnews
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"Для меня это был шок, я даже не знала, что такое возможно, – признается женщина. – Было так чудно, что один родился, а другой – нет".

Мать смогла подержать младенцев на руках лишь спустя две недели. Кроме того, первые месяцы жизни близнецы провели порознь.

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Ранее "Сегодня" писали, как 26-летняя Кэти Кроу из британского Уэльса с помощью кесарева сечения родила трех идентичных близнецов – Томми, Джошуа и Эдди.

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Кроме этого, мы опубликовали снимки "самых красивых в мире" близняшек.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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