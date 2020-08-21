Фото дня. 32-летняя женщина дважды родила в течение двух суток: как это возможно
Британка родила близнецов на 24 неделю беременности
Беременная близнецами Джоанн Рейли из британского города Свинтон дважды родила в течение двух суток. Об этом сообщает Unilad.
У 32-летней сотрудницы полиции воды отошли на 24 неделю беременности, то есть примерно на 16 недель раньше ожидаемого. Женщину отвезли в больницу и через несколько часов на свет появился мальчик, который весил всего 737 граммов (норма – 3,5 кг). Врачам потребовалось 30 минут, чтобы реанимировать родившегося ребенка.
Через 48 часов Джоанн родила снова. Вес второго близнеца составлял 907 граммов.
"Для меня это был шок, я даже не знала, что такое возможно, – признается женщина. – Было так чудно, что один родился, а другой – нет".
Мать смогла подержать младенцев на руках лишь спустя две недели. Кроме того, первые месяцы жизни близнецы провели порознь.
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