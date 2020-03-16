34-летняя итальянка разделась ради борьбы с коронавирусом: фото

Женщина рассказывает, что ее семья помещена на карантин

34-летняя уроженка Италии Стефания Барбальо полностью разделась, прикрыв интимные места медицинскими масками. Таким образом женщина хочет привлечь внимание общественности к проблеме пандемии COVID-19.

На снимках Стефания Барбальо использовала медицинские маски вместо нижнего белья. Двумя повязками она прикрыла обнаженную грудь (доскрольте новость до конца, чтобы посмотреть фото).

Женщина рассказывает, что она сейчас находится в Лондоне, но ее семью поместили на карантин в Италии.

"Они живут в ужасающей реальности. Моя мать выходит только за едой в четко отведенное время, а отец уже три недели сидит дома из-за страха заразиться. Их друзья умерли от коронавируса. А моя сестра, живущая в соседнем городе от родителей, не может приехать", – рассказывает Стефания в интервью изданию Metro.

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Барбальо отмечает: она разделась, чтобы пропагандировать защиту от коронавируса.

Стефания Барбальо

Фото: Stefania Barbaglio

"Это не просто паника, множество людей умирают каждый день, тысячи зараженных попадают в больницы. Мы можем победить это, но каждый должен внести свой вклад. Мойте руки, надевайте маску, носите с собой салфетки и слушайте советы медиков", – отметила итальянка.

Стефания Барбальо

Фото: Stefania Barbaglio

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, как чихающих больных избили в самолете из-за угрозы коронавируса. Кроме этого, мы делились трогательной историей о паре, которая счастливо прожила вместе 60 лет и умерла от коронавируса в один день.

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