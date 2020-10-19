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37-метровый геоглиф кошки случайно нашли в Перу – ему больше двух тысяч лет (фото)

Сегодня, 09:59

Фигура была едва видна и могла навсегда исчезнуть из-за эрозии почвы

Огромный рисунок кошки на земле заметили во время работ по реконструкции смотровой площадки на плато Наска в Перу. Длина геоглифа (нанесенный на землю геометрический или фигурный узор. – Ред.) – 37 метров, толщина линий – 30-40 сантиметров. Фигура была едва видна и могла навсегда исчезнуть из-за расположения на крутом склоне холма и эрозии почвы. Об этом пишет издание Mundo Deportivo.

Геоглиф кошки в Перу
Геоглиф кошки в Перу
Фото: twitter.com/MinCulturaPe

По словам исследователей, геоглиф относится к периоду позднего Паракаса (500-100 лет до нашей эры). Это значит, что геоглиф древнее наиболее известных рисунков, которые появились в период с 100 по 200 годы нашей эры.

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Геоглифы на плато Наска с 1994 года включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Их создавали, удаляя гравий с поверхности плато. Ранее исследователи находили изображения людей, животных, растений и различных геометрических фигур. Пока что точно не известно, для чего создали эти фигуры.

Фото: twitter.com/MinCulturaPe

Напомним, ранее китайские ученые разгадали тайну жидкости, которую они обнаружили в бронзовом сосуде при проведении раскопок гробницы возрастом в две тысячи лет.

Смотрите видео: найдена таинственная гробница, которой четыре тысячи лет

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Источник: twitter.com/MinCulturaPe
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