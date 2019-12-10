38-летний отец отдал жизнь ради восьмилетней дочери

Мужчина умер от переохлаждения в собственном доме

Мужчина умер от переохлаждения в собственном доме Фото: Szilvia Basso / Unsplash

38-летний Прасарн Хомтхонг из провинции Бынгкан на северо-востоке Таиланда вместе с детьми жил в недостроенном здании без окон и дверей. Однажды ночью, когда температура снизилась до девяти градусов, отец отдал своей восьмилетней дочери все три одеяла, которые у него были, а сам умер от переохлаждения. Об этом сообщает местный сайт Khaosod.

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Хомтхонг спал на коврике, одетый в рубашку с длинными рукавами и шорты, пишет издание. Его дочь по имени Нойфа (Noipha) проснулась среди ночи и захотела набросить одеяло на отца, когда увидела, что он свернулся калачиком от холода. Однако мужчина был уже мертв. Его тело не могло приспособиться к понижению температуры, считает судмедэксперт.

Прасарн Хомтхонг был в разводе. У него также есть старшая 14-летняя дочь Натарин, которая в ту ночь решила переночевать в доме у родственников.

Ранее "Сегодня" писали, как спустя полчаса после того, как медики констатировали смерть маленькой девочки, ее отец вернул ребенка к жизни.

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