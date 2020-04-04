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4 апреля: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 4 апреля в истории

Инна Петрова
Сегодня, 08:00

Какой сегодня, 4 апреля 2020 года, праздник? День веб-мастера или международный день Интернета. Именины отмечают: Аглаида, Аполлинария, Василий, Василиса, Дарья, Дросида, Исаакий, Мамфуса, Полина и Таисия.

Сайт "Сегодня" рассказывает, какой православный праздник у украинцев 4 апреля 2020 года. Кроме этого, мы пишем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 4 апреля.

4 апреля – День веб-мастера
4 апреля – День веб-мастера
Фото: Pixabay

  • 4 апреля отмечают неофициальный профессиональный праздник – день веб-мастера или международный день интернета. День был выбран неслучайно, так как цифры в дате совпадают с номером одной из самых распространенных ошибок – 404 ("Страница не найдена").
  • Всемирный день крысы также ежегодно празднуется 4 апреля, начиная с 2003 года. Идея создания такого необычного дня заключается в желании любителей этих умных и ловких животных привлечь к ним внимание людей.

Какой сегодня праздник 4 апреля: что нельзя делать

В старину 4 апреля называли днем Василия Солнечного, Василия Солнечника, Василия Теплого, Василия Парника. Все прозвища Василия были связаны с тем, что в эти дни наступало долгожданное тепло, и устанавливалась хорошая погода. Крестьяне старались именно 4 апреля смотреть, куда текут ручьи от капели, чтобы на этом месте не строить домов – считали, что именно там постройку подмоет. Говорили: "Проложенный ход у водицы в земную глубь".

В день Василия Солнечного девушки гадали на рассвете, глядя на солнце. Если оно окружено красным светом – хороший урожай будет. Выпекали калачи, которые символизировали солнце. Были и приметы, за которыми наблюдали.

Приметы на 4 апреля

  • Синие облака на небе – к теплой и влажной погоде;
  • На Василия ждут скворцов: "Апрельский скворец – весны гонец";
  • Если снег тает с северной стороны муравейника – ждите теплого лета, а если с южной – лето будет холодным.
  • Снег сошел, и на этом месте начала укладываться паутинка – скорее всего, нужно ждать помех в урожае, он будет небогатым.

Смотрите видео о выходных 2020 года в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

  • 1350 — Польша и Венгрия поделили между собой галицко-волынские земли.
  • 1785 — английский изобретатель Эдмунд Картрайт получает патент на механический ткацкий станок с ножным приводом.
  • 1850 — Лос-Анджелес стал городом.
  • 1945 — войска 2-го Украинского фронта в ходе Братиславско-Брновской наступательной операции освободили Братиславу.
  • 1947 — начала деятельность Международная организация гражданской авиации (ИКАО).
  • 1949 — в Вашингтоне США, Бельгия, Великобритания, Голландия, Дания, Исландия, Италия, Канада, Люксембург, Норвегия, Португалия и Франция подписали Североатлантический договор — создание НАТО.
  • 1973 — в Нью-Йорке (Манхэттен) состоялось открытие Всемирного торгового центра.
  • 1983 — состоялся первый полет американского космического челнока "Челленджер".
  • 2004 — начало восстания шиитов против оккупационных сил в Ираке под руководством исламской организацией "Армия Махди".
  • 2011 — в столице ДРК — городе Киншасе — произошла авиакатастрофа самолета CRJ-100.

Кто родился 4 апреля

  • 1688 — Жозеф Никола Делиль (умер в 1768), французский астроном.
  • 1758 — Пьер Поль Прюдон (умер в 1823), французский живописец-романтик и рисовальщик, придворный декоратор Наполеона ("Психея, похищаемая зефирами", "Портрет императрицы Жозефины").
  • 1780 — Эдвард Хикс (умер в 1849), американский живописец, выдающийся представитель "наивного искусства".
  • 1829 — Генрих Леер (умер в 1904), военный теоретик и историк.
  • 1875 — Пьер Монте (умер в 1964), французский дирижер.
  • 1903 — Сигизмунд Францевич Навроцкий (умер в 1976), украинский кинорежиссер. Работал над созданием ряда известных кинокартин: "Днепр в огне", "Люди моей долины" и "Крутые ступени".
  • 1907 — Николай Коляда (умер в 1935), украинский композитор и альпинист. Погиб в горах.
  • 1922 — Элмер Бернстайн (умер в 2004), американский композитор и дирижер.
  • 1928 — Аушра Аугустинавичюте (умерла в 2005), литовский экономист, социолог, психолог, одна из создателей соционики.
  • 1948 — Пик Визерс, барабанщик группы Dire Straits.
  • 1952 — Гэри Мур (умер в 2011), ирландский гитарист, вокалист, композитор, продюсер, аранжировщик, лидер ирландской группы Skid Row.
  • 1960 — Богдан Макуц, украинский гимнаст.
  • 1962 — Джонси Уорик (умер в 1998), британский адвокат, благотворитель.
  • 1965 — Роберт Дауни-младший, американский актер, обладатель премии BAFTA. Дауни исполнил роль супергероя Тони Старка в фильмах "Железный человек-2", "Мстители", "Железный человек-3", "Мстители: Эра Альтрона", "Первый мститель: Противостояние" и "Человек-паук: Возвращение домой". Также известен благодаря роли Шерлока Холмса в фильмах "Шерлок Холмс" и "Шерлок Холмс: Игра теней".
  • 1979 — Роберто Луонго, канадский хоккеист, Олимпийский чемпион (2010), обладатель Кубка мира (2004), двукратный чемпион мира.

Ранее мы публиковали календарь с праздниками и выходными днями 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Весна 2020: календарь праздников и выходных дней

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