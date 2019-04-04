4 апреля: какой сегодня праздник и что нельзя делать

Узнайте о принципиальных праздниках и событиях 4 апреля в истории

Сегодня - 4 апреля Фото: Pixabay

Сегодня 94-й день года по григорианскому календарю. До окончания года остался 271 день. Именины празднуют: Аглаида, Аполлинария, Василий, Василиса, Дарья, Дросида, Исаакий, Мамфуса, Полина и Таисия.

4 апреля отмечают неофициальный профессиональный праздник – день веб-мастера или международный день интернета. День был выбран неслучайно, так как цифры в дате совпадают с номером одной из самых распространенных ошибок – 404 ("Страница не найдена").

Всемирный день крысы также ежегодно празднуется 4 апреля, начиная с 2003 года. Идея создания такого необычного дня заключается в желании любителей этих умных и ловких животных привлечь к ним внимание людей.

"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 4 апреля 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 4 апреля.

Какой праздник отмечают 4 апреля

В старину 4 апреля называли днем Василия Солнечного, Василия Солнечника, Василия Теплого, Василия Парника. Все прозвища Василия были связаны с тем, что в эти дни наступало долгожданное тело, и устанавливалась хорошая погода. Крестьяне старались именно 4 апреля смотреть, куда текут ручьи от капели, чтобы на этом месте не строить домов – считали, что именно там постройку подмоет. Говорили: "Проложенный ход у водицы в земную глубь".

В день Василия Солнечного девушки гадали на рассвете, глядя на солнце. Если оно окружено красным светом – хороший урожай будет. Выпекали калачи, которые символизировали солнце. Были и приметы, за которыми наблюдали.

Приметы на 4 апреля

Синие облака на небе – к теплой и влажной погоде;

На Василия ждут скворцов: "Апрельский скворец – весны гонец";

Если снег тает с северной стороны муравейника – ждите теплого лета, а если с южной – лето будет холодным.

Снег сошел, и на этом месте начала укладываться паутинка – скорее всего, нужно ждать помех в урожае, он будет небогатым.

Интересные и важные события в Украине и мире 4 апреля

1350 — Польша и Венгрия поделили между собой галицко-волынские земли.

1785 — английский изобретатель Эдмунд Картрайт получает патент на механический ткацкий станок с ножным приводом.

1850 — Лос-Анджелес стал городом.

1945 — войска 2-го Украинского фронта в ходе Братиславско-Брновской наступательной операции освободили Братиславу.

1947 — начала деятельность Международная организация гражданской авиации (ИКАО).

1949 — в Вашингтоне США, Бельгия, Великобритания, Голландия, Дания, Исландия, Италия, Канада, Люксембург, Норвегия, Португалия и Франция подписали Североатлантический договор — создание НАТО.

1973 — в Нью-Йорке (Манхэттен) состоялось открытие Всемирного торгового центра.

1983 — состоялся первый полет американского космического челнока "Челленджер".

2004 — начало восстания шиитов против оккупационных сил в Ираке под руководством исламской организацией "Армия Махди".

2011 — в столице ДРК — городе Киншасе — произошла авиакатастрофа самолета CRJ-100.

Кто родился 4 апреля

1688 — Жозеф Никола Делиль (умер в 1768), французский астроном.

1758 — Пьер Поль Прюдон (умер в 1823), французский живописец-романтик и рисовальщик, придворный декоратор Наполеона ("Психея, похищаемая зефирами", "Портрет императрицы Жозефины").

1780 — Эдвард Хикс (умер в 1849), американский живописец, выдающийся представитель "наивного искусства".

1829 — Генрих Леер (умер в 1904), военный теоретик и историк.

1875 — Пьер Монте (умер в 1964), французский дирижер.

1903 — Сигизмунд Францевич Навроцкий (умер в 1976), украинский кинорежиссер. Работал над созданием ряда известных кинокартин: "Днепр в огне", "Люди моей долины" и "Крутые ступени".

1907 — Николай Коляда (умер в 1935), украинский композитор и альпинист. Погиб в горах.

1922 — Элмер Бернстайн (умер в 2004), американский композитор и дирижер.

1928 — Аушра Аугустинавичюте (умерла в 2005), литовский экономист, социолог, психолог, одна из создателей соционики.

1948 — Пик Визерс, барабанщик группы Dire Straits.

1952 — Гэри Мур (умер в 2011), ирландский гитарист, вокалист, композитор, продюсер, аранжировщик, лидер ирландской группы Skid Row.

1960 — Богдан Макуц, украинский гимнаст.

1962 — Джонси Уорик (умер в 1998), британский адвокат, благотворитель.

1965 — Роберт Дауни-младший, американский актер, обладатель премии BAFTA. Дауни исполнил роль супергероя Тони Старка в фильмах "Железный человек-2", "Мстители", "Железный человек-3", "Мстители: Эра Альтрона", "Первый мститель: Противостояние" и "Человек-паук: Возвращение домой". Также известен благодаря роли Шерлока Холмса в фильмах "Шерлок Холмс" и "Шерлок Холмс: Игра теней".

1979 — Роберто Луонго, канадский хоккеист, Олимпийский чемпион (2010), обладатель Кубка мира (2004), двукратный чемпион мира.

Напомним, церковные праздники и посты в апреле 2019 года. Кроме этого, мы писали, когда в Украине отмечают Пасху-2019.

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