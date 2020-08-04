4 августа: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня
Узнайте о самых важных праздниках и событиях 4 августа в истории
Какой сегодня праздник, 4 августа? День инженера – в Австралии, День матери – в Словакии. Мироносицы равноапостольной Марии Магдалины – в православном календаре. Мария Ягодница – в народном календаре. Именины празднуют: Алексей, Корней, Мария, Михаил.
Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 4 августа 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 4 августа.
- День конституции – празднуют Острова Кука.
- День береговой охраны – отмечается в Америке.
- День инженера – празднуется в Австралии.
- День матери – чествуется в Словакии.
4 августа православная церковь отмечает день мироносицы равноапостольной Марии Магдалины, последовательницы Иисуса Христа.
В народе 4 августа почитается Мария Ягодница. Женщины в этот день умывались утренней росой для здоровья, а еще собирали ягоды и заготавливали из них варенья на зиму.
Читайте также:Календарь с праздниками и выходными днями 2020 в Украине
Приметы на 4 августа
- на Марию Ягодницу нельзя работать в поле, чтобы не ударила молния;
- нельзя выполнять серьезную работу, иначе святая Мария за непочтение побьет градом или ударит молнией;
- гроза предвещает богатый сбор сена.
Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:
- 1668 – день рождения шампанского.
- 1687 – Иван Мазепа стал гетманом Левобережья.
- 1836 – в Кремле поставлен Царь-Колокол.
- 1934 – на Украинской "Криворожстали" запущена первая доменная печь.
- 1962 – южноафриканского лидера Нельсона Манделу посадили в тюрьму, где он провел 28 лет.
- 1854 – Мария Заньковецкая, украинская актриса театра.
- 1901 – Луи Армстронг, американский джазмен, трубач, композитор.
- 1939 – Олег Зайцев, советский хоккеист, многократный чемпион мира и Европы.
- 1961 – Барак Обама, американский политик, 44-й президент США.
Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в августе 2020 года в Украине.
Все подробности в спецтеме Лето-2020: календарь праздников и выходных дней
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное