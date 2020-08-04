4 августа: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 4 августа в истории

Какой сегодня праздник, 4 августа? День инженера – в Австралии, День матери – в Словакии. Мироносицы равноапостольной Марии Магдалины – в православном календаре. Мария Ягодница – в народном календаре. Именины празднуют: Алексей, Корней, Мария, Михаил.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 4 августа 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 4 августа.

4 августа: какой сегодня праздник Фото: pexels

День конституции – празднуют Острова Кука.

– празднуют Острова Кука. День береговой охраны – отмечается в Америке.

– отмечается в Америке. День инженера – празднуется в Австралии.

– празднуется в Австралии. День матери – чествуется в Словакии.

Какой сегодня праздник

4 августа православная церковь отмечает день мироносицы равноапостольной Марии Магдалины, последовательницы Иисуса Христа.

В народе 4 августа почитается Мария Ягодница. Женщины в этот день умывались утренней росой для здоровья, а еще собирали ягоды и заготавливали из них варенья на зиму.

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Приметы на 4 августа

на Марию Ягодницу нельзя работать в поле, чтобы не ударила молния;

нельзя выполнять серьезную работу, иначе святая Мария за непочтение побьет градом или ударит молнией;

гроза предвещает богатый сбор сена.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

1668 – день рождения шампанского.

1687 – Иван Мазепа стал гетманом Левобережья.

1836 – в Кремле поставлен Царь-Колокол.

1934 – на Украинской "Криворожстали" запущена первая доменная печь.

1962 – южноафриканского лидера Нельсона Манделу посадили в тюрьму, где он провел 28 лет.

Кто родился 4 августа

1854 – Мария Заньковецкая, украинская актриса театра.

1901 – Луи Армстронг, американский джазмен, трубач, композитор.

1939 – Олег Зайцев, советский хоккеист, многократный чемпион мира и Европы.

1961 – Барак Обама, американский политик, 44-й президент США.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в августе 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Лето-2020: календарь праздников и выходных дней

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