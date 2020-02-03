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4 февраля: какой праздник, приметы, что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 4 февраля в истории

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:16
4 февраля – день Тимофея Фото: instagram.com/darkfaerietales_
4 февраля – день Тимофея
Фото: instagram.com/darkfaerietales_

4 февраля 2020 года – Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями. Православные христиане отмечают день Тимофея. Именины 4 февраля празднуют Тимофей, Анастасия, Георгий, Леонтий, Макар, Николай, Петр и Яков.

Сайт "Сегодня" пишет, какой православный праздник отмечают украинцы 4 февраля 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 4 февраля.

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  • Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями. Цель этого дня – напомнить о том, насколько опасны и распространены сейчас онкологические заболевания, а также призвать сделать все возможное, чтобы значительно снизить уровень смертности от рака.

Какой праздник 4 февраля

По народному календарю 4 февраля – день Тимофея. Считается, что это один из самых холодных дней в году. Говорили, что даже птицы не вылетают из своих укрытий. Поэтому люди 4 февраля также оставались дома, проводили время в разговорах и развлечениях. Хотя работать в день Тимофея не возбранялось.

Приметы на 4 февраля

  • Если днем светит солнце – ждите весну раньше.
  • Много снега на Тимофея – к хорошему урожаю зерновых.
  • Снегопад в этот день предвещает хороший урожай летом и осенью.
  • Если началась метель, то по примете, такая погода продлится еще неделю.
  • Сны, которые снятся на Тимофея, считаются вещими.

Что можно делать 4 февраля

  • Если на Тимофея приложить усилий в лечении грыжи, то болезнь удастся побороть.
  • Этот день стоит провести со своей семьей. Говорят, если собраться всем вместе – семья будет дружная и прочная.

Что нельзя делать 4 февраля

Из дома нельзя выносить мусор, чтобы не вынести счастье.

Интересные и важные события в Украине и мире

  • 1789 – коллегия выборщиков избрала Джорджа Вашингтона первым президентом США.
  • 1794 – Великая французская революция: Национальный конвент отменяет рабство во Франции и ее колониях.
  • 1797 – эквадорский город Риобамба был полностью разрушен в результате землетрясения. Около 40 тысяч человек погибли.
  • 1946 – основан албанский футбольный клуб "Партизани" (Тирана).
  • 1978 – Джуниус Ричард Джаявардене стал президентом Шри-Ланки.
  • 1980 – Абольхасан Банисадр стал первым президентом Ирана.
  • 2003 – принята конституция Сербии и Черногории.
  • 2004 – запущен Facebook.
  • 2005 – Верховная Рада Украины подавляющим большинством голосов (375 депутатов) утвердила Юлию Тимошенко Премьер-министром Украины.

Кто родился 4 февраля

  • 1682 – Иоганн Фридрих Беттгер, немецкий алхимик.
  • 1746 – Тадеуш Костюшко, национальный герой Польши, военный и политический деятель.
  • 1799 – Жуан Батиста де Алмейда Гаррет, португальский поэт, драматург и политик.
  • 1808 – Йозеф Каэтан Тыл, чешский драматург и поэт, автор слов Гимна Чехии.
  • 1900 – Жак Превер, французский поэт, сценарист.
  • 1902 – Мануэль Альварес Браво, мексиканский фотограф.
  • 1948 – Элис Купер (настоящее имя – Винсент Фурнье), американский рок-музыкант.
  • 1985 – Лесли, французская певица.

Ранее мы публиковали календарь с праздниками и выходными днями 2020 в Украине.

Все подробности в спецтеме Календарь зимних праздников 2019/2020

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Источник: Сегодня
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