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4 года на Sziget: украинка придумала необычную традицию, как отмечать день рождения

Фотограф Евгенией Люлько признается, что на фестивале она чувствует себя по-настоящему свободной

Фотограф Евгения Люлько отмечает на Sziget свой день рождения Фото: архив Евгении Люлько

Самое громкое музыкальное мероприятие этого лета – Sziget 2019 – пройдет 7-13 августа в Будапеште.

За 25 лет существования фестиваля там побывало очень много украинских музыкантов и меломанов. "Сегодня" в рамках спецпроекта "Наши на Sziget" пообщались с профессиональным фотографом Евгенией Люлько, которая уже несколько лет подряд отмечает там свой день рождения.

– Евгения, вы встречаете свой день рождения на фестивале. Как возникла эта идея и почему именно Sziget?

– В первый раз я поехала туда в 2015 году – даты Sziget внезапно совпали с моим днем рождения (10 августа). Спонтанно собралась, поехала и не пожалела, ведь это невероятный праздник любви и свободы. Я езжу на фестиваль как фотограф вместе с своими друзьями-журналистами. И если честно, не могу определиться: это отпуск или работа. Как-то удается совмещать.

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– Что обязательно нужно сделать на Sziget?

– Полностью погрузиться в фестивальную атмосферу. В мою программу входит подъем в 8-9 утра, завтрак под супермаркетом, который находится рядом, бокал вина, а дальше съемки и концерты до утра. Чтобы получить максимум от этого фестиваля, надо немного забыть про сон!

Sziget 2019 пройдет 7-13 августа в Будапеште Фото: Евгения Люлько

– Сколько брать с собой денег?

– Езжу очень экономно: добираюсь на поезд, а живу в палатке. Билет на сам фест я не покупаю, так как работаю фотографом и у меня есть аккредитация. В среднем на неделю, учитывая дорогу, еду и развлечения уходит 400 долларов.

– Что бы вы посоветовали людям, которые впервые едут на Sziget?

– Нужно расслабиться и получать удовольствие. Готовьтесь, что там пыльно, грязно, очереди, но вы будете в восторге! Среди 80-тысячной толпы чувствуешь наконец себя самим собой.

Sziget – это праздник свободы Фото: Евгения Люлько

– Расскажите о самых интересных историях, связанных с Sziget?

– Первая – нелепая. Когда-то я очень любила The Subway, и они играли уже под конец, то есть сил почти не осталось. Ну и я, собственно, пока ждала их выхода рядом со сценой – уснула. Проснулась уже в финале. Вторая история – запоминающаяся. Гуляя по острову, я случайно встретила компанию своих друзей, с которыми мы обычно встречаемся на Подоле. И мы все вместе в огромном шезлонге встретили один из лучших рассветов в моей жизни – на берегу Дуная. А вообще, каждый день на Sziget – это куча историй и событий, которые становятся единым целым. Концерты, люди, театр, цирк, мастер-классы, вино, жизнь в палатках – все это стоит пережить.

Выступление музыкантов на Sziget Фото: Евгения Люлько

– Какую одежду берете с собой на фестиваль?

– Минимум вещей: очень легкую одежду – на день, теплую – на ночь, потому что бывает холодно. Важно взять с собой сапоги и дождевики – бывает дождь, респираторы (защита от пыли) и много питьевой воды.

– Сколько стоит еда и напитки на Sziget?

– Точно не вспомню, но в пересчете на наши деньги вода обойдется в 70-80 грн, еда – от 200, но этим наедаешься. Вино примерно 90-100 грн. Хотя у меня есть лайфхак, за счет чего можно хорошо сэкономить – в 15 минутах от Sziget есть большой супермаркет, где можно скупиться. К слову, на территорию фестиваля можно свободно пронести еду и любые напитки, кроме алкоголя.

Меломаны на Sziget Фото: Евгения Люлько

Напомним, Sziget Festival объявил последнего хедлайнера лайн-апа 2019. Также "Сегодня" писали, что на Sziget 2019 выступит Alyona Alyona.

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