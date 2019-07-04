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4 июля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 4 июля в истории

Владимир Грисюк
Сегодня, 05:02
4 июля отмечаем Ульянов день
4 июля отмечаем Ульянов день
Фото: Pixabay

Сегодня, 4 июля, в Украине празднуют День судебного эксперта (с 2009 года), а также День Национальной полиции Украины. В США отмечают День независимости, в Италии – День Гарибальди, в Тонга – День короля, в Латвии – День жертв геноцида, на Каймановых островах – День конституции, а на Багамских островах – День королевы. Именинники – Терентий, Юлиан (Юлий).

"Сегодня" пишут, какой праздник отмечают украинцы 4 июля 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 4 июля.

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4 июля: какой сегодня праздник, что можно, а что нельзя делать

В народе 4 июля отмечается Ульянов день. К этому времени распускался липовый цвет, из которого наши предки варили различные отвары и снадобья, обладающие потогонными, бактерицидными, жаропонижающими и другими свойствами. С Ульяновым днем в народе было связано большое количество поверий и примет, по которым старались узнать, какой будет погода в ближайшие дни и месяцы. 

Говорили, что в стародавние времена жили двое влюбленных по имени Ульян и Ульяна. Однажды Ульян ходил по полям и лугам, звал Ульяну, а та сидела на берегу, засмотревшись на воды бурной реки. Опомнилась Ульяна только вечером, прибежала на луг, но Ульян в это время ушел к реке по другой дороге. Так Ульян и Ульяна разминулись, а сейчас до сих пор не могут встретиться. 

Приметы на 4 июля 

  • Принято было именно на Ульянов день, 4 июля, собирать липу, которая, согласно древним верованиям и приметам, могла избавлять человека от сглаза.
  • Цветки липы, собранные в этот день, будут обладать целебной силой. 
  • Если липа во дворе засохла – ждите беды. 
  • Если растения 4 июля поражены мучнистой росой – именно сегодня нужно бороться с этим вредителей.
  • В этот день готовили специальный липовый порошок, который может залечивать ожоги и останавливать кровотечение. Известно, что девушки на Руси использовали липу в косметических целях. Например, липовый настой делал кожу мягкой и гладкой, а сок укреплял волос.

4 июля: важные и интересные события в истории

1631 – в Париже открылось первое агентство занятости – адресное бюро.

1776 – была подписана Декларация независимости США от Великобритании.

1819 – из Кронштадта в кругосветное плавание отправились шлюпы "Восток" и "Мирный" под командованием Беллинсгаузена и Лазарева. Эта экспедиция открыла шестой континент – Антарктиду.

1862 – Чарльз Доджсон придумал сказку о девочке Алисе, а спустя 3 года в этот же день была издана книга "Алиса в Стране чудес" под псевдонимом Льюиса Кэррола.

1886 – в Нью-Йорк была доставлена статуя Свободы.

1941 – закончилось присоединение Бессарабии и Северной Буковины к СССР.

1946 – Кенигсберг переименован в Калининград.

1950 – в эфир вышла радиостанция "Радио Свобода".

1991 – в Киеве вышел первый номер газеты "Украина молодая".

2005 – снаряд, запущенный аппаратом Deep Impact попал в комету "Темпеля-1" и отколол от нее кусок. Этот эксперимент был организован НАСА, чтобы уточнить теории происхождения и эволюции Солнечной системы.

Кто родился 4 июля

1790 – Джордж Эверест, английский географ, его именем названа самая высокая вершина Земли (Джомолунгма).

1891 – Петро Панч, украинский писатель.

1902 – Джордж Мерфи, американский актер, танцор, политический деятель, сенатор США.

1926 – Альфредо ди Стефано, аргентино-испанский футболист, форвард. Выдающийся футболист мирового класса. Всего в лиговых матчах провел 521 игру и забил 377 голов.

1927 – Джина Лоллобриджида, известная итальянская актриса.

1930 – Фрунзе (Мгер) Мкртчян, армянский киноактер. Сыграл дядю Нины в "Кавказской пленнице". В общем сыграл в 36-ти фильмах.

Напомним, когда Ивана Купала 2019 отмечается в Украине: дата праздника. Кроме этого, мы писали, можно ли жениться в Петров пост 2019.

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Источник: Сегодня
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