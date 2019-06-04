4 июня: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 4 июня в истории

4 июня – Международный день невинных детей-жертв агрессии Фото: Pixabay

Сегодня 155-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 210 дней. Именинники – Владимир, Иван. Международный день детей-жертв агрессии, в Казахстане отмечают День государственных символов, в Эстонии – День флага, в Тонге – День независимости.

"Сегодня" пишут, какой праздник отмечают украинцы 4 июня 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 4 июня.

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Какой сегодня праздник, что можно и нельзя делать

Ежегодно 4 июня проводится Международный день невинных детей-жертв агрессии, основанный под эгидой ООН в 1982 году. Дата приурочена к печальному событию в Ливане, когда во время израильского авианалета погибло большое число детей.

В народе 4 июня отмечается день мифического существа Василиска. Сегодня нельзя заниматься серьезной работой в поле и огороде. Кроме этого, считалось, что 4 июня русалки водят хороводы, качаются на ветвях деревьев, поэтому запрещается также купаться. Наши предки в этот день находились дома и развлекали друг друга шутками и интересными рассказами.

Если человек родился 4 июня, то его покровителем, по приметам, является граб. Кельтские жрецы говорили, что такой человек является дисциплинированным, дружелюбным, добросовестным, стараются проявлять инициативу только в тех случаях, когда это, действительно, оправдывает ожидания. Считаются людьми долга, стараются все держать в себе и не открываться даже близким людям. Могут быть немного тщеславными и честолюбивыми в молодости.

Приметы на 4 июня

Хороший урожай огурцов обещало большое количество оводов и пауков.

Год будет урожайным, если в Васильковый день утром на траве много росы.

Соловей ночью поет – погода обещает быть хорошей и теплой.

Туманы на Васильковый день – к грибному лету.

Важные и интересные события в истории 4 июня

1500 – Киев был освобожден от уплаты всех торговых пошлин, в соответствии с Магдебургским правом.

1664 – появился город Нью-Йорк, которое назывался до этого Новым Амстердамом.

1771 – датско-норвежский мореплаватель Витус Йонас Беринг открыл Аляску.

1775 – Екатерина II приказала уничтожить Запорожскую Сечь.

1865 – в Америке (штат Огайо) впервые в мире ограбили поезд.

1874 – впервые состоялось общее собрание общества им. Тараса Шевченко.

1921 – во Франции появились легендарный аромат Chanel № 5.

1989 – самая масштабная в Советском Союзе катастрофа на железной дороге, в которой погибло 575 человек и более 600 были ранены.

Кто родился 4 июня

1863 – архитектор Владислав Городецкий (автор дома с химерами и Собора святого Николая в Киеве).

1910 – изобретатель судна на воздушной подушке Кристофер Коккерелл.

1916 – американский биохимик, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине 1998 года Роберт Ферчготт.

1975 – актриса Анджелина Джоли.

Ранее "Сегодня" писали, какие церковные праздники и значимые даты отмечаются в июне 2019 года. Кроме этого, мы рассказывали, сколько дней отдыхают украинцы на Троицу 2019.

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