4 ноября: какой сегодня праздник, приметы, что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 4 ноября в истории

Приметы на 4 ноября. Фото: pixabay

4 ноября - 308-й день года по григорианскому календарю. До конца года осталось еще 57 дней. Именины - Анна, Александр, Анфиса, Василий, Владимир, Денис, Герман, Григорий, Елизавета, Емельян, Иван, Константин, Максим, Николай, Павел, Федор. В Украине отмечается День железнодорожника.

Сайт Сегодня.Lifestyle пишет, какой православный праздник отмечают украинцы 4 ноября 2018 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 4 ноября.

Какой православный праздник 4 ноября – что нельзя делать

4 ноября в церкви почитают чудотворную икону Богородицы, явившаяся в Казани в 1579 году. Согласно преданию, после того, как в 1579 году произошел пожар, уничтоживший большую часть города, девятилетняя Матрона увидела во сне Богородицу, которая велела ей отправиться на пепелище и откопать икону. Девочка послушалась, и в результате в месте нахождении иконы был основан монастырь. Первой его монахиней стала именно Матрона.

Народные приметы на 4 ноября

Ливневый дождь 4 ноября – значит, ненастье продлится еще долго.

Утренний туман предвещает оттепель, а ясный день – похолодание.

Нельзя отправляться в дальнюю дорогу 4 ноября – это, согласно приметам, сулит несчастье.

Если сыграть свадьбу 4 ноября – это хороший знак и залог счастье для молодых.

Если помолиться Богоматери об избавлении от несчастного случая, то она обязательно поможет.

Если человек родился 4 ноября, то его талисманом является хризолит.

Нет дождя – жди неурожая в следующем году.

Если припасов в закромах много – примета, что зима будет суровой.

Если в этот день погреб проветрить и окурить дымом от сушеного можжевельника, значит, припасы никто не тронет.

Интересные и важные события в Украине и мире 4 ноября

В 1493 – экспедиция Христофора Колумба открывает остров Гваделупа.

1862 – Ричард Гатлинг запатентовал первый в мире многоствольный пулемет Revolving Battery Gun.

1890 – в Лондоне открывается первая в мире подземная электрическая дорога – метро.

1922 – англичанин Хоуард Картер обнаруживает гробницу фараона Тутанхамона в Египте.

1946 - В Париже образована ЮНЕСКО.

Кто родился 4 ноября

В 1575 году родился Гвидо Рени, итальянский живописец.

1911 – Дмитрий Клячкивский один из лидеров УПА.

1969 – Мэттью МакКонахи, американский актер.

1996 – Кейтлин Гавайек, американская фигуристка выступающая в танцах на льду.

Напомним, в октябре 2018 года 24 числа наступило полнолуние. Сегодня.Lifestyle рассказывал, как повлияет полнолуние на нашу жизнь.