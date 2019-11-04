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4 ноября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 4 ноября в истории

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 04:57
4 ноября отмечаем День зимней Казанской иконы Богоматери Фото: instagram.com/foldedpagesdistillery
4 ноября отмечаем День зимней Казанской иконы Богоматери
Фото: instagram.com/foldedpagesdistillery

4 ноября – 308-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 57 дней. Именинники – Анна (Анна), Елизавета, Иван, Ираклий, Павел, Федор. Ежегодно 4 ноября свой профессиональный праздник отмечают работники железнодорожного транспорта Украины. В королевстве Тонга – День конституции (1970), на Виргинских островах – День свободы, а в Либерии – День благодарения.

"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 4 ноября 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 4 ноября.

Смотрите видео: выходные на 2019 год в Украине и как переносятся рабочие дни

Какой праздник 4 ноября, как провести день

По народному календарю 4 ноября – День зимней Казанской иконы Богоматери. На Казанскую пытались закончить все строительные работы. В это время мужчин отправляли на заработки, поэтому хозяйки собирались вместе и готовили много вкусных блюд.

Незамужние девушки 4 ноября отправлялись в березовую рощу. Там, по поверью, нужно было найти березовый лист, покрытый инеем. Вглядываясь в него, можно было увидеть своего будущего суженого.

Народные приметы на 4 ноября

  • Ливень 4 ноября – дождь будет продолжаться еще долго.
  • Ясный день на Казанскую – к похолоданию.
  • Туман утром 4 ноября – будет оттепель.

Интересные и важные события в Украине и мире 4 ноября

  • 1844 – во Львове образована Академия техническая (с 1920 – Львовская политехника).
  • 1861 – на железнодорожный вокзал во Львове прибыл первый поезд. Эта дата дала отсчет истории украинской железной дороги.
  • 1879 – Джейдс Ритти запатентовал первый кассовый аппарат.
  • 1890 – в Лондоне открыто первое в мире метро. Его первым пассажиром стал принц Уэльский, будущий король Великобритании Эдуард VII.
  • 1922 – в Королевстве Египет найдена гробница Тутанхамона.
  • 1939 – на автошоу в Чикаго впервые продемонстрирован автомобиль с кондиционером – Packard с климатической установкой.
  • 1946 – в Париже основан ЮНЕСКО.
  • 1970 – пассажирский авиалайнер "Конкорд" во время испытаний превысил скорость звука в два раза.

Кто родился 4 ноября

  • 1874 – председатель белого движения, российский адмирал Александр Колчак.
  • 1894 – украинец по происхождению, советский маршал бронетанковых войск, дважды Герой Советского Союза Павел Рыбалко.
  • 1908 – польский физик, лауреат Нобелевской премии Джозеф Ротблат.
  • 1910 – кобзарь, мастер, автор фундаментального труда по истории и изготовление бандуры Семен Ластович-Чуливский.
  • 1967 – двукратный призер Олимпийских игр по стрельбе из лука, украинская спортсменка Елена Садовничая.
  • 1972 – самый дорогой футболист мира Луиш Фигу.

Ранее "Сегодня" писали о выходных днях и праздниках в ноябре 2019 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Осенние праздники 2019: сезонный календарь

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Источник: Сегодня
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