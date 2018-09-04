4 сентября: какой сегодня праздник и приметы дня

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 4 сентября в истории

Сегодня – 4 сентября. Фото: pixabay

Сегодня 247-й день года по григорианскому календарю – до окончания года осталось 118 дней. Именинники – Агафоника, Афанасий, Зотик, Неофит, Севериан. В Беларуси отмечают День письменности и печати.

Сайт Сегодня.Lifestyle пишет, какой православный праздник отмечают украинцы 4 сентября 2018 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 4 сентября.

Православный праздник 4 августа

В церковном календаре дата 4 сентября связана с личностью святого Агафоника Никодимийского, пострадавшего за веру в IV веке.

Народные приметы на 4 сентября

4 сентября солнечный день выдался – хорошая погода продержится еще четыре недели.

Родились орехи, а грибов, напротив, очень мало – по приметам, будет холодная и снежная зима.

Если человек родился 4 сентября, то он будет добрым, но очень обидчивым. В качестве талисмана ему рекомендуют носить берилл.

Важные и интересные события 4 сентября в Украине и мире

В 1781 году 44 испанские поселенцы основали Лос-Анджелес (Калифорния).

1882 год – в Нью-Йорке Томас Эдисон включил первое место в мире коммерческое электрическое освещение (всего насчитывалось 85 платных клиентов).

1888-й – Джордж Истмен зарегистрировал торговую марку "Kodak" и получил патент на фотокамеру, использует пленку в катушках.

В 1938 году в газете "Красная звезда" впервые использована фраза "Если меня убьют, считайте меня коммунистом".

1959 год – в США в продаже появились женские колготки.

1972 год – американский пловец Марк Спитц стал первым в мире спортсменом, выигравшим семь золотых медалей на одной Олимпиаде (в Мюнхене). Его достижения перекрыл соотечественник Майкл Фелпс, завоевав на Играх в Пекине-2008 восемь наград высшей пробы.

1975 год – Центральное телевидение СССР выпустило в эфир первый выпуск игры "Что? Где? Когда?".

В 1991-м Свердловске возвращено историческое название Екатеринбург.

4 сентября 2009года поздно вечером на лос-анджелесском кладбище "Форест Лоун" в окружении полиции похоронили певца Майкла Джексона, скончавшегося (по определенным признакам – был отравлен) еще 25 июня.

Кто родился 4 сентября

В 1874 году – Александр Вишневский, русский и советский военный хирург, создатель знаменитой лечебной мази, основатель династии врачей, академик.

1908 год – Эдвард Дмитрик, американский кинорежиссер украинского происхождения, отец жанра "черного фильма" ("Молодые львы", "Шалако", "Ворлок").

В 1949-м родился Григорий Суркис, украинский бизнесмен, политический и общественный деятель, президент Федерации футбола Украины с 2000 года.

В 1981 году родилась Бейонсе Ноулз, американская певица стиля "современный R & B", музыкальный продюсер, актриса, танцовщица и модный дизайнер.

В 1990-м родилась Ольга Харлан, украинская фехтовальщица (сабля).

Напомним, что второй Спас – яблочный – мы отметили 19 августа, а третий Спас – ореховый или хлебный – 29 августа. Кроме этого, 24 августа украинцы отпраздновали День Независимости Украины.

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