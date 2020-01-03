4 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 4 января в истории

4 января – день ангела Анастасии Фото: instagram.com/foldedpagesdistillery

4 января 2020 года – Всемирный день азбуки Брайля, Национальный день спагетти в США и день памяти святой Анастасии у православных христиан. Именины – Анастасия, Дмитрий, Ираклий, Федор.

"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 4 января 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 4 января.

День Ньютона – ученые, исследователи и просто любители научных экспериментов ежегодно отмечают день рождения великого англичанина. Одним из мест, посещаемых в день Ньютона, является могила ученого в Вестминстерском аббатстве в Лондоне.

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Какой праздник 4 января

В народном календаре 4 января – день ангела Анастасии. Ее считали заступницей беременных женщин и помощницей в родах. В этот день молились Анастасии о здоровье детей и легких родах. Существовал обычай 4 января вышивать особые рушники, которые были оберегами и помогали женщине легче родить ребенка.

Приметы на 4 января

Погода на день Анастасии предвещает погоду в октябре.

Много сосулек на крыше дома предвещает урожайный год.

Если 4 января облака плывут против ветра – ждите снегопадов в ближайшие дни.

Если в реке стало меньше воды, значит, год будет неблагоприятным для рыболовства. Помимо этого, такая примета предвещает засуху летом.

Что нельзя делать 4 января

Беременным женщинам в этот день нельзя шить.

Запрещается 4 января ходить по комнате босиком – можно накликать беду своему родственнику.

В этот день нельзя бить животных – у вас могут возникнуть проблемы со здоровьем.

На Анастасию нельзя прокалывать уши – они будут долго заживать.

Интересные и важные события в Украине и мире

1493 – Христофор Колумб, открыв Америку, направился обратно в Испанию.

1885 – в штате Айова доктор Уильям Грант провел первую в мире успешную операцию по удалению аппендикса.

1936 – американский журнал Billboard опубликовал первый чарт, который вскоре получил статус официального всеамериканского хит-парада.

1954 – Элвис Пресли записал свои первые песни.

1959 – межпланетная станция "Луна-1" стала первым космическим аппаратом, который достиг окрестностей Луны, превратившись в искусственную комету.

1970 – The Beatles в последний раз работали вместе во время записи песни Let it be для одноименного альбома.

1985 – в клинике Северного Лондона родилась девочка у миссис Коттон – первой в мире суррогатной матери.

2004 – Марсоход "Спирит" совершил посадку на Марсе.

2010 – открыт самый высокий небоскреб в мире – "Бурдж-Дубай" (сейчас "Бурдж-Халифа").

Кто родился 4 января

1643 – Исаак Ньютон, английский физик, математик, астроном, философ, теолог.

1784 – Франсуа Рюд, французский скульптор, автор скульптур на Триумфальной арке в Париже.

1785 – Якоб Гримм, немецкий филолог, один из братьев, известных публикацией сказок немецкого фольклора.

1809 – Луи Брайль, известный французский преподаватель, тифлопедагог, изобретатель точечно-рельефного шрифта для слепых.

1956 – Бернард Самнер, гитарист известных групп Joy Division и New Order.

1960 – Майкл Стайп, американский музыкант, певец, фотохудожник, лидер и фронтмен рок-группы R.E.M.

1963 – Тилль Линдеманн, немецкий певец, бессменный вокалист и автор почти всех текстов группы Rammstein.

1965 – Джулия Ормонд, английская и американская актриса театра, кино и телевидения ("Легенды осени", "Загадочная история Бенджамина Баттона").

1985 – Григорий Ярмаш, украинский футболист. Экс-защитник луганской"Зари" и сборной Украины. Обладатель Кубка Украины 2009 года.

1986 – Джеймс Милнер, английский футболист.

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