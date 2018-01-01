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41 день без перерывов: мужчина ради любимой совершил личный подвиг

Девушка уже пообещала выйти за него замуж

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:26
Невероятное путешествия пары из Китая. Фото: pixabay
Невероятное путешествия пары из Китая. Фото: pixabay

Житель Китая провез свою девушку на тележке, чтобы реализовать ее мечту увидеть море. По словам мужчины, она пообещала за это выйти за него замуж.

Пара выехала из провинции Ганьсу на северо-западе Китая и направилась в город Вэйхай, расположенный на берегу моря в провинции Шаньдун.

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Мужчина везет свою девушку та тележке по направлению к морю
Фото: South China Morning Post

В целом паре пришлось преодолеть около тысячи километров. Из них большую часть девушка шла рядом с парнем, а садилась только тогда, когда уставала. А когда уставал молодой человек, они менялись местами.

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Также молодые люди отметили, что во время путешествия наслаждались видами, а в плохую погоду останавливались в гостиницах.

Ранее сайт "Сегодня" писал, что девушка неожиданно отказалась от свадьбы и сбежала: появилось видео.

На видео попал момент, когда свекр ведет невесту на сцену с микрофоном в руках, чтобы поздравить молодых. Девушка чувствует себя некомфортно в объятиях настойчивого и пьяного родственника, но худшее – впереди.

Кроме этого, мы писали, что 27-летний парень женился на любимой за два дня до смерти.

Смотрите видео: цыганская свадьба "по-богатому" стало хитом интернет просмотров

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Источник: South China Morning Post

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