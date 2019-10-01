"430 евро за спагетти": как в кафе и ресторанах Рима обманывают туристов

Сотрудники заведения также добавили в счет плату за обслуживание в размере 80 евро

Японские туристы заплатили 430 евро за спагетти Фото: Depositphotos

Два японца получили счет в размере 429,90 евро за две тарелки спагетти с морепродуктами и воду, заказанные в римском ресторане Antico Caffè di Marte. Недовольные туристы поделились своей историей на сайте Tripadvisor и опубликовали чек, пишет сайт News.com.au.

Скриншот: Tripadvisor

По словам жителей Японии, стоимость спагетти составляла 6,5 евро за 100 грамм, но им заявили, что заказ был весом 4,8 кг. Сами туристы уверены, что там не могло быть больше двух килограммов. К тому же, сотрудники заведения добавили плату за обслуживание в размере 80 евро.

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Руководство ресторана, столкнувшись со шквалом критики, сообщили итальянской газете Corriere de la Sera, что в их "меню все написано четко, а туристы заплатили такую цену, потому что заказали не только спагетти, но и свежую рыбу".

К слову, местные власти уже начали реагировать на такие случаи, например, венецианский ресторан оштрафовали 10 тысяч евро.

Похожий скандал вспыхнул в Израиле, гдес карты туристки списали 3 тыс. долларов за обычную шаурму, купленную в фастфуде. Новости "Сегодня" также рассказывали, сколько звезды оставляют "на чай" в ресторанах.

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