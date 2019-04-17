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49 жертв: врач массово оплодотворял пациенток без их ведома

Специалисты полагают, что у мужчины могло быть до 200 биологических детей

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:24
Дети врача Яна Карбаата
Дети врача Яна Карбаата
Фото: AFP

В одной из клиник экстракорпорального оплодотворения в Нидерландах врач по имени Ян Карбаат тайно оплодотворял пациенток. Об этом свидетельствуют результаты теста ДНК, который подтвердил, что медик стал отцом по меньшей мере 49 человек, зачатых в его клинике, сообщает Associated Press.

Врач использовал собственный биологический материал без ведома пациенток, а в некоторых случаях сознательно действовал против их воли. По утверждению одного из биологических сыновей Карбаата, 39-летнего Джои Хоофдмана, его мать предоставила врачу сперму своего партнера, однако тот тайно подменил ее собственной.

Специалисты полагают, что у врача могло быть до 200 биологических детей. В Нидерландский фонд детей доноров продолжают обращаться люди, которые подозревают, что их биологическим отцом был Карбаат. Некоторые из них, в том числе Хоофдман, намерены добиваться выплаты компенсации.

В 2007 году клиника Карбаата в пригороде Роттердама была закрыта властями Нидерландов за плохое управление и проблемы с документацией. В 2017-м врач скончался в возрасте 89 лет.

Напомним, ранее "Сегодня" писали про гинеколога, оплодотворившего 50 пациентокСкандал вокруг доктора возник еще в 2017 году. Стоит отметить, что закон штата Индиана не запрещают врачам становиться донорами собственных пациентов.

Кроме того, сообщалось о другом случае в США, где арестовали сотрудника больницы города Финикс, одна из пациенток которой родила ребенка, находясь почти 10 лет в вегетативном состоянии. 

Смотрите видео: как гинекологу, оплодотворившему 50 пациенток, вынесли приговор


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