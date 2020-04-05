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5 апреля: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 5 апреля в истории

Инна Петрова
Сегодня, 08:00

Какой сегодня, 5 апреля 2020 года, праздник? День геолога, Международный день супа. Именинники – Василий, Лидия, Никон, Пахом. В Южной Корее отмечают День деревьев.

Сайт "Сегодня" рассказывает, какой православный праздник у украинцев 5 апреля 2020 года. Кроме этого, мы пишем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 5 апреля.

4 апреля – День геолога
4 апреля – День геолога
Фото: instagram.com/foldedpagesdistillery

  • Международный день супа. Этот праздник призван подчеркнуть важность этого блюда в правильном питании человека. Поэтому, чтобы хорошо отметить этот праздник, обязательно приготовьте сегодня вкусный и питательный суп.
  • День геолога. Традиционно День геолога отмечается в ряде стран постсоветского пространства ежегодно в первое воскресенье апреля. Этот профессиональный праздник был учрежден 31 марта 1966 года в ознаменование заслуг советских геологов в создании минерально-сырьевой базы страны.
  • В православной церкви 5 апреля почитается память святого Никона, которому молятся и служат молебны.

Какой сегодня праздник 5 апреля: что нельзя делать

В Никонов день высаживали яблони, рябину, красную, черную смородину. Также в этот день было принято убирать в доме и во дворе. Вытряхивали постели, убирали мусор, меняли солому в матрасах.

В єтот день:

  • нельзя отлынивать от работы;
  • нельзя сорить и допускать беспорядок;
  • нельзя обижать птиц;
  • нельзя причинять зло людям;
  • нельзя браниться и ссориться.

Приметы на 5 апреля

  • Теплый день, но ночью случились заморозки – значит, в апреле будет хорошая погода.
  • Если в этот день пить мятный чай, то вся семья будет здоровой в течение года.
  • Если 5 апреля первый весенний гром слышится, а снег еще не сошел – значит, впереди ожидается холодное лето.
  • Если речная волна идет против течения – ожидайте ухудшения погоды и осадков.
  • Ночью 5 апреля видно ясное небо со звездами – утром ожидайте заморозков.

Смотрите видео о выходных 2020 года в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире 5 апреля

  • 456 — святой Патрик возвращается в Ирландию в качестве миссионера.
  • 1710 — Филипп Орлик в городе Бендеры подписал "Устав Войска Запорожского".
  • 1722 — экспедиция голландского адмирала Якоба Роггевена открыла в Тихом океане остров, названный островом Пасхи.
  • 1843 — Гонконг объявлен владением Британии.
  • 1913 — Нильс Бор завершил статью "О строении атомов и молекул", давшую начало квантовой теории.
  • 1943 — в США на английском языке вышел "Маленький принц" Сент-Экзюпери, написанный им в 1942 году.
  • 1955 — Уинстон Черчилль ушел в отставку с поста премьер-министра Великобритании.
  • 1970 — по решению руководства СССР останки Адольфа Гитлера и Евы Браун эксгумированы и уничтожены в 11 км от Магдебурга путем кремации.

Кто родился 5 апреля

  • 1588 — Томас Гоббс (умер в 1679), английский философ-материалист и математик.
  • 1827 — Джозеф Листер (умер в 1912), английский хирург, ввел в медицинскую практику антисептику.
  • 1908 — Бетти Дейвис (умерла в 1989), одна из 100 величайших звезд кино по версии AFI ("Бремя страстей человеческих", "Что случилось с Бэби Джейн?").
  • 1920 — Артур Хейли (умер в 2004), американский писатель ("На грани катастрофы", "Вечерние новости").
  • 1989 — Лили Джеймс, британская актриса ("Тайный дневник девушки по вызову", "Аббатство Даунтон").

Ранее мы публиковали календарь с праздниками и выходными днями 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Весна 2020: календарь праздников и выходных дней

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