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5 апреля: какой сегодня праздник и что нельзя делать

Узнайте о принципиальных праздниках и событиях 5 апреля в истории

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 07:22
Сегодня - 5 апреля
Сегодня - 5 апреля
Фото: Pixabay

Сегодня 95-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 270 дней. Именинники – Василий, Лидия, Никон, Пахом. В Южная Корея отмечают День деревьев.

В мире 5 апреля отмечают Международный день супа. Этот праздник призван подчеркнуть важность этого блюда в правильном питании человека. Поэтому, чтобы хорошо отметить этот праздник, обязательно приготовьте сегодня вкусный и питательный суп.

"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 5 апреля 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 5 апреля.

Какой сегодня праздник

В православной церкви 5 апреля почитается память святого Никона, которому молятся и служат молебны. В Никонов день высаживали яблони, рябину, красную, черную смородину. Также в этот день было принято убирать в доме и во дворе. Вытряхивали постели, убирали мусор, меняли солому в матрасах.

Приметы на 5 апреля

  • Теплый день, но ночью случились заморозки – значит, в апреле будет хорошая погода.
  • Если в этот день пить мятный чай, то вся семья будет здоровой в течение года.
  • Если 5 апреля первый весенний гром слышится, а снег еще не сошел – значит, впереди ожидается холодное лето.
  • Если речная волна идет против течения – ожидайте ухудшения погоды и осадков.
  • Ночью 5 апреля видно ясное небо со звездами – утром ожидайте заморозков.

Интересные и важные события в Украине и мире 5 апреля

456 — святой Патрик возвращается в Ирландию в качестве миссионера.

1710 — Филипп Орлик в городе Бендеры подписал "Устав Войска Запорожского".

1722 — экспедиция голландского адмирала Якоба Роггевена открыла в Тихом океане остров, названный островом Пасхи.

1843 — Гонконг объявлен владением Британии.

1913 — Нильс Бор завершил статью "О строении атомов и молекул", давшую начало квантовой теории.

1943 — в США на английском языке вышел "Маленький принц" Сент-Экзюпери, написанный им в 1942 году.

1955 — Уинстон Черчилль ушел в отставку с поста премьер-министра Великобритании.

1970 — по решению руководства СССР останки Адольфа Гитлера и Евы Браун эксгумированы и уничтожены в 11 км от Магдебурга путем кремации.

Кто родился 5 апреля

1588 — Томас Гоббс (умер в 1679), английский философ-материалист и математик.

1827 — Джозеф Листер (умер в 1912), английский хирург, ввел в медицинскую практику антисептику.

1908 — Бетти Дейвис (умерла в 1989), одна из 100 величайших звезд кино по версии AFI ("Бремя страстей человеческих", "Что случилось с Бэби Джейн?").

1920 — Артур Хейли (умер в 2004), американский писатель ("На грани катастрофы", "Вечерние новости").

1989 — Лили Джеймс, британская актриса ("Тайный дневник девушки по вызову", "Аббатство Даунтон").

Напомним, церковные праздники и посты в апреле 2019 года. Кроме этого, мы писали, когда в Украине отмечают Пасху-2019.

Смотрите видео: выходные на 2019 год в Украине и как переносятся рабочие дни

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