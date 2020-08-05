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5 августа: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Сегодня, 05:05

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 5 августа в истории

Какой сегодня праздник, 5 августа? Международный день светофора, День любви – в Израиле, День победы и благодарности отчизне – в Хорватии. День Почаевской иконы Божией Матери – в православном календаре. Трофим Бессонник – в народном календаре. Именины празднуют: Андрей, Анна, Виталий, Михаил, Трофим, Федор.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 5 августа 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 5 августа.

5 августа: какой сегодня праздник
5 августа: какой сегодня праздник
Фото: pexels

  • Международный день светофора ( International Day of the Traffic Light) – отмечается в день установки первого в мире светофора на улице города Кливленда в 1914 году.
  • День победы и благодарности отчизне – празднует Хорватия.
  • День любви (Ту бе-Ав) – в Израиле 15-е число месяца ав отмечается как праздник влюбленности, сватовства и брачного единства.
  • День железнодорожника – празднует Латвия.
  • День образования органов финансовых расследований – чтится в Беларуси.

Какой сегодня праздник

5 августа православная церковь отмечает день памяти мучеников Трофима, Феофила и с ними 13-ти мучеников. Проводится празднование чудотворных икон Божией Матери – Почаевская и "Всех скорбящих Радость".

В народе 5 августа почитается Трофим Бессонник. На этот период приходился разгар страды, а потому крестьянам спать было некогда. Также в это время собирали калину, малину и другие ягоды и делали из них варенья на зиму.

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Приметы на 5 августа

  • хорошему хозяину и день мал;
  • нельзя долго спать – добра не видать;
  • вечерний туман на Трофима Бессонника – к хорошей погоде.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

  • 1772 – произошел первый раздел Польши между государствами: Россией, Пруссией и Австрией.
  • 1914 – в Америке были установлены первые в мире электрические светофоры.

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  • 1941 – во время Второй мировой войны началась оборона Одессы от фашистских захватчиков.
  • 1967 – группа "Пинк Флойд" выпустила свой первый альбом The Piper at the Gates of Dawn.

Кто родился 5 августа

  • 1844 – Илья Репин, русский живописец.
  • 1850 – Ги де Мопассан, французский писатель-новеллист.
  • 1898 – Василий Лебедев-Кумач, советский поэт-песенник.
  • 1903 – Борис Гмыря, украинский оперный и камерный певец.
  • 1930 – Нил Армстронг, американский астронавт, первый человек, ступивший на Луну.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в августе 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Лето-2020: календарь праздников и выходных дней

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