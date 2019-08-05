5 августа: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать
Узнайте о самых важных праздниках и событиях 5 августа в истории
Сегодня, 5 августа, 217-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 148 дней. Именинники – Трофим, Феофил (Теофил). Сегодня – Международный день светофора, в США – День Колорадо. В Украине первое воскресенье августа – День воздушных сил ВСУ.
"Сегодня" пишут, какой праздник отмечают украинцы 5 августа 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 5 августа.
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5 августа по народному календарю – день Трофима Бессонника. Считалось, что в этот день нельзя ложиться спать до позднего вечера, ведь у крестьян было куча дел по хозяйству. Особенно активно сейчас продолжались работы по сбору урожая. Женщины в это время работали над заготовкой джемов и компотов на зиму, поэтому обычно отправлялись на сбор ягод в лес.
Приметы на 5 августа
- Совы кричат – будет холодно.
- Утренние зори быстро гаснут – к сильному ветру.
- Звезды очень яркие на рассвете 5 августа – через пару дней начнутся дожди.
1772 – впервые Речь Посполитую было разделено между Россией, Пруссией и Австрией.
1775 – первый европеец прибыл в Бухту Сан-Франциско. Им стал испанец Хуан де Айала.
1884 – на острове Бедлоу в Нью-Йорке был заложен первый камень в фундамент статуи Свободы.
1886 – в Америке вышла первая газета на украинском языке.
1913 – первый полет крупнейшего самолета того времени "Русский витязь" конструкции Игоря Сикорского.
1919 – Нестор Махно объявил о создании повстанческой армии.
1941 – начало обороны Одессы во Второй мировой войне.
1962 – Нельсон Мандела оказался в тюрьме, где провел 28 лет.
1967 – в свет вышел первый альбом группы Pink Floyd.
1991 – Сергей Бубка установил мировой рекорд в прыжках с шестом, прыгнув на 6 м 10 см.
1737 – итальянский импресарио, автор французского цирка Антонио Франкони.
1802 – норвежский математик Нильс Абель.
1844 – художник-передвижник Илья Репин.
1850 – французский писатель Ги де Мопассан.
1893 – известная киноактриса эпохи нового кино Вера Холодная.
1899 – украинский писатель, языковед Борис Антоненко Давыдович.
1930 – первый человек на Луне Нил Армстронг.
1974 – украинский стрелок и олимпийский чемпион Александр Петрив.
Напомним, ранее мы писали о выходных днях и праздниках в августе 2019 года в Украине. Кроме того, "Сегодня" рассказывали, когда будут Спасы в 2019 году: точные даты любимых летних праздников.
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