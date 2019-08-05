5 августа: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 5 августа в истории

5 августа отмечаем день Трофима Бессонника Фото: Pixabay

Сегодня, 5 августа, 217-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 148 дней. Именинники – Трофим, Феофил (Теофил). Сегодня – Международный день светофора, в США – День Колорадо. В Украине первое воскресенье августа – День воздушных сил ВСУ.

"Сегодня" пишут, какой праздник отмечают украинцы 5 августа 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 5 августа.

Смотрите видео: выходные на 2019 год в Украине и как переносятся рабочие дни

5 августа: какой сегодня праздник и что нельзя делать

5 августа по народному календарю – день Трофима Бессонника. Считалось, что в этот день нельзя ложиться спать до позднего вечера, ведь у крестьян было куча дел по хозяйству. Особенно активно сейчас продолжались работы по сбору урожая. Женщины в это время работали над заготовкой джемов и компотов на зиму, поэтому обычно отправлялись на сбор ягод в лес.

Приметы на 5 августа

Совы кричат – будет холодно.

Утренние зори быстро гаснут – к сильному ветру.

Звезды очень яркие на рассвете 5 августа – через пару дней начнутся дожди.

5 августа: интересные и важные события в истории

1772 – впервые Речь Посполитую было разделено между Россией, Пруссией и Австрией.

1775 – первый европеец прибыл в Бухту Сан-Франциско. Им стал испанец Хуан де Айала.

1884 – на острове Бедлоу в Нью-Йорке был заложен первый камень в фундамент статуи Свободы.

1886 – в Америке вышла первая газета на украинском языке.

1913 – первый полет крупнейшего самолета того времени "Русский витязь" конструкции Игоря Сикорского.

1919 – Нестор Махно объявил о создании повстанческой армии.

1941 – начало обороны Одессы во Второй мировой войне.

1962 – Нельсон Мандела оказался в тюрьме, где провел 28 лет.

1967 – в свет вышел первый альбом группы Pink Floyd.

1991 – Сергей Бубка установил мировой рекорд в прыжках с шестом, прыгнув на 6 м 10 см.

Кто родился 5 августа

1737 – итальянский импресарио, автор французского цирка Антонио Франкони.

1802 – норвежский математик Нильс Абель.

1844 – художник-передвижник Илья Репин.

1850 – французский писатель Ги де Мопассан.

1893 – известная киноактриса эпохи нового кино Вера Холодная.

1899 – украинский писатель, языковед Борис Антоненко Давыдович.

1930 – первый человек на Луне Нил Армстронг.

1974 – украинский стрелок и олимпийский чемпион Александр Петрив.

Напомним, ранее мы писали о выходных днях и праздниках в августе 2019 года в Украине. Кроме того, "Сегодня" рассказывали, когда будут Спасы в 2019 году: точные даты любимых летних праздников.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram