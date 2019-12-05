5 декабря: какой праздник, как провести день и что нельзя делать
Узнайте о самых важных праздниках и событиях 5 декабря в истории
В четверг, 5 декабря 2019 года, отмечаем ряд праздников – День работников статистики Украины, Всемирный день почв, Международный день добровольцев. Именины – Алексей, Валерия, Василий, Владимир, Максим.
"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 5 декабря 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 5 декабря.
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- Международный день добровольцев. Во Всемирной декларации добровольцев сказано, что они имеют право посвящать талант, время, энергию индивидуальным и коллективным акциям, не ожидая за это вознаграждения.
- Всемирный день почв отмечается ежегодно с целью напомнить мировому сообществу о важности почвенных ресурсов и той роли, которую они играют в сохранении экосистем и обеспечении роста благосостояния человека.
- День работников статистики Украины. Эта дата связана с проведением в 2001 году первой Всеукраинской переписи населения – наиболее масштабной статистической работы. И в свой профессиональный праздник все работники статистики получают поздравления и поощрения от руководства и представителей власти.
В православной церкви 5 декабря почитается память святого Прокопия Чтеца, который в IV веке принял мученическую смерть и пострадал за веру. В предании говорится о том, что Прокопий родился и жил на территории Иерусалима, служа чтецом в Кесарийской церкви. В обязанности Прокопия входило еще и разъяснение Священного Писания, а также его перевод на сирийский язык. Прославился Прокопий тем, что за свою праведную жизнь получил дар чудотворения и начал исцелять больных. Наместник Палестины, в свою очередь, проводил активную борьбу с последователями христианской веры. Поэтому Прокопия арестовали и стали заставлять отречься от Христа. Проповедник отказался сделать это, за что был обезглавлен.
В народе говорили, что после Прокопьева дня, 5 декабря, устанавливается санный путь, и можно смело выезжать на санях. В это же время проводились ярмарки, на которых торговали санями.
Приметы и запреты 5 декабря
- Теплая погода – зима будет снежной и длинной.
- Пришел Прокоп – разрыл сугроб, по снегу ступает – дорогу копает.
- Прокоп дорожку прокопает, а Екатерина (7 декабря) укатает.
- Прокоп по снегу ступает – дороги торит.
- 1456 – землетрясение разрушает Неаполь, 35 тысяч человек погибли.
- 1492 – Христофор Колумб достиг острова Гаити.
- 1848 – президент США Джеймс Полк подтвердил факт открытия золота в Калифорнии, спровоцировав тем золотую лихорадку 1849 года.
- 1905 – создан профессиональный союз текстильщиков.
- 1925 – премьера фильма Эйзенштейна "Броненосец Потемкин".
- 1938 – в Москве основан Государственный дом радиовещания и звукозаписи (ГДРЗ).
- 1952 – в Лондоне начался великий смог 1952 года, унесший жизнь тысяч англичан.
- 1957 – в СССР спущен на воду первый в мире атомный ледокол "Ленин".
- 1987 – образована группа "Сектор Газа".
- 1995 – катастрофа Ту-134 в Нахичевани, погибли 52 человека.
- 2003 – открыт Северо-Муйский тоннель.
- 2009 – пожар в клубе "Хромая лошадь" в Перми, приведший к многочисленным жертвам.
- 1803 – Федор Тютчев, русский поэт. Стихотворение "О, как убийственно мы любим" и др.
- 1820 – Афанасий Фет, русский поэт. "Вечерние огни", "Стихотворения А. Фета" и др.
- 1867 – Юзеф Пилсудский, польский государственный деятель, первый глава возрожденной Польши.
- 1872 – Гарри Пильсбери, американский шахматист, теоретик шахмат.
- 1901 – Уолт Дисней, американский кинорежиссер-мультипликатор, продюсер, художник.
- 1909 – Николай Задорнов, русский советский писатель и сценарист, отец сатирика Михаила Задорнова.
- 1931 – Григор Тютюнник, украинский советский писатель.
- 1933 – Джеймс Вулфенсон, 9-й президент Всемирного банка.
- 1935 – Юрий Власов, русский советский тяжелоатлет, олимпийский чемпион (1960), 4-кратный чемпион мира, писатель и политик.
- 1959 – Александр Ярославский, украинский бизнесмен, бывший президент футбольного клуба "Металлист" (Харьков).
- 1966 – Патрисия Каас, французская эстрадная певица и актриса.
- 1995 – Кэйтлин Осмонд, канадская фигуристка: олимпийская чемпионка в команде, чемпионка мира (2018).
Напомним, какие будут выходные дни и праздники в декабре 2019 года в Украине.
Все подробности в спецтеме Календарь зимних праздников 2019/2020
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