5 декабря: какой праздник, как провести день и что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 5 декабря в истории

5 декабря отмечаем День работников статистики Украины Фото: instagram.com/foldedpagesdistillery

В четверг, 5 декабря 2019 года, отмечаем ряд праздников – День работников статистики Украины, Всемирный день почв, Международный день добровольцев. Именины – Алексей, Валерия, Василий, Владимир, Максим.

"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 5 декабря 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 5 декабря.

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Международный день добровольцев . Во Всемирной декларации добровольцев сказано, что они имеют право посвящать талант, время, энергию индивидуальным и коллективным акциям, не ожидая за это вознаграждения.

. Во Всемирной декларации добровольцев сказано, что они имеют право посвящать талант, время, энергию индивидуальным и коллективным акциям, не ожидая за это вознаграждения. Всемирный день почв отмечается ежегодно с целью напомнить мировому сообществу о важности почвенных ресурсов и той роли, которую они играют в сохранении экосистем и обеспечении роста благосостояния человека.

отмечается ежегодно с целью напомнить мировому сообществу о важности почвенных ресурсов и той роли, которую они играют в сохранении экосистем и обеспечении роста благосостояния человека. День работников статистики Украины. Эта дата связана с проведением в 2001 году первой Всеукраинской переписи населения – наиболее масштабной статистической работы. И в свой профессиональный праздник все работники статистики получают поздравления и поощрения от руководства и представителей власти.

Какой праздник 5 декабря

В православной церкви 5 декабря почитается память святого Прокопия Чтеца, который в IV веке принял мученическую смерть и пострадал за веру. В предании говорится о том, что Прокопий родился и жил на территории Иерусалима, служа чтецом в Кесарийской церкви. В обязанности Прокопия входило еще и разъяснение Священного Писания, а также его перевод на сирийский язык. Прославился Прокопий тем, что за свою праведную жизнь получил дар чудотворения и начал исцелять больных. Наместник Палестины, в свою очередь, проводил активную борьбу с последователями христианской веры. Поэтому Прокопия арестовали и стали заставлять отречься от Христа. Проповедник отказался сделать это, за что был обезглавлен.

В народе говорили, что после Прокопьева дня, 5 декабря, устанавливается санный путь, и можно смело выезжать на санях. В это же время проводились ярмарки, на которых торговали санями.

Приметы и запреты 5 декабря

Теплая погода – зима будет снежной и длинной.

Пришел Прокоп – разрыл сугроб, по снегу ступает – дорогу копает.

Прокоп дорожку прокопает, а Екатерина (7 декабря) укатает.

Прокоп по снегу ступает – дороги торит.

Интересные и важные события в Украине и мире 5 декабря

1456 – землетрясение разрушает Неаполь, 35 тысяч человек погибли.

1492 – Христофор Колумб достиг острова Гаити.

1848 – президент США Джеймс Полк подтвердил факт открытия золота в Калифорнии, спровоцировав тем золотую лихорадку 1849 года.

1905 – создан профессиональный союз текстильщиков.

1925 – премьера фильма Эйзенштейна "Броненосец Потемкин".

1938 – в Москве основан Государственный дом радиовещания и звукозаписи (ГДРЗ).

1952 – в Лондоне начался великий смог 1952 года, унесший жизнь тысяч англичан.

1957 – в СССР спущен на воду первый в мире атомный ледокол "Ленин".

1987 – образована группа "Сектор Газа".

1995 – катастрофа Ту-134 в Нахичевани, погибли 52 человека.

2003 – открыт Северо-Муйский тоннель.

2009 – пожар в клубе "Хромая лошадь" в Перми, приведший к многочисленным жертвам.

Кто родился 5 декабря

1803 – Федор Тютчев, русский поэт. Стихотворение "О, как убийственно мы любим" и др.

1820 – Афанасий Фет, русский поэт. "Вечерние огни", "Стихотворения А. Фета" и др.

1867 – Юзеф Пилсудский, польский государственный деятель, первый глава возрожденной Польши.

1872 – Гарри Пильсбери, американский шахматист, теоретик шахмат.

1901 – Уолт Дисней, американский кинорежиссер-мультипликатор, продюсер, художник.

1909 – Николай Задорнов, русский советский писатель и сценарист, отец сатирика Михаила Задорнова.

1931 – Григор Тютюнник, украинский советский писатель.

1933 – Джеймс Вулфенсон, 9-й президент Всемирного банка.

1935 – Юрий Власов, русский советский тяжелоатлет, олимпийский чемпион (1960), 4-кратный чемпион мира, писатель и политик.

1959 – Александр Ярославский, украинский бизнесмен, бывший президент футбольного клуба "Металлист" (Харьков).

1966 – Патрисия Каас, французская эстрадная певица и актриса.

1995 – Кэйтлин Осмонд, канадская фигуристка: олимпийская чемпионка в команде, чемпионка мира (2018).

Напомним, какие будут выходные дни и праздники в декабре 2019 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Календарь зимних праздников 2019/2020

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