5 февраля: какой праздник, приметы, что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 5 февраля в истории

5 февраля отмечаем день Агафия Фото: instagram.com/darkfaerietales_

5 февраля – День безопасности в интернете. Православные христиане отмечают день Агафия. Именины празднуют: Владимир, Геннадий, Екатерина, Иван, Иосиф, Климент, Макар и Федор.

Сайт "Сегодня" пишет, какой православный праздник отмечают украинцы 5 февраля 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 5 февраля.

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5 февраля в мире отмечают День безопасности в интернете. Цель праздника – распространение знаний о безопасном, ответственное и позитивное использования цифровых технологий для детей и молодежи.

Какой праздник 5 февраля

В народном календаре 5 февраля – день Агафия. В этот день пытались приготовить хозяйственные помещения к новому урожаю – убирали и наводили в порядок в хлевах, сараях и амбарах. Также существовал обычай печь на Агафия пирожки, которые обязательно должен был попробовать каждый из членов семьи.

Приметы на 5 февраля

Солнечный день к ранней весне.

Если синицы утром громко щебечут – ждите морозов в ближайшее время.

Белка скачет по деревьям – возможно наступление оттепели.

Много снега лежит на земле – примета того, что год будет урожайным.

Много снега – будет урожайным год.

Если на Агафья ударил мороз, и светит солнце, значит, в августе будет жарко.

Погода 5 февраля после полудня позволяет понять, каким будет январь следующего года.

Что можно делать 5 февраля

По возможности давайте беднякам милостыню.

Рекомендуется сделать генеральную уборку в доме и во дворе. Вынесите ненужный мусор, помойте полы и окна, почините то, что хотели сделать уже давно.

Что нельзя делать 5 февраля

В этот день категорически запрещены ссоры в семье.

В этот день нельзя находиться в неубранном доме.

Интересные и важные события в Украине и мире

1924 – радио ВВС начало передавать с Гринвичской обсерватории сигналы точного времени.

1928 – немецкий химик Адольф Виндаус впервые синтезировал витамин D, недостаток которого вызывает рахит.

1952 – Нью-Йорк стал первым городом мира, где начали применять трехцветные светофоры.

1989 – столицу Афганистана Кабул покинул последний советский солдат.

2009 – за выкуп в три миллиона двести тысяч долларов украинское судно "Фаина" было освобождено из плена сомалийских пиратов. Через неделю 17 украинских моряков из числа членов экипажа прилетели в Киев.

Кто родился 5 февраля

1812 – французский барон, убийца Александра Пушкина Жорж Шарль Дантес.

1840 – американский конструктор оружия, изобретатель пулемета Гайри Стивенс Максим.

1878 – французский инженер и промышленник, создатель одноименной автомобильной компании Андре-Густав Ситроен.

1971 – американская кантри-певица и автор песен Сара Эванс.

1985 – португальский футболист Криштиану Роналду.

Ранее мы публиковали календарь с праздниками и выходными днями 2020 в Украине.

Все подробности в спецтеме Календарь зимних праздников 2019/2020

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