5 февраля: какой праздник, приметы, что нельзя делать
Узнайте о самых важных праздниках и событиях 5 февраля в истории
5 февраля – День безопасности в интернете. Православные христиане отмечают день Агафия. Именины празднуют: Владимир, Геннадий, Екатерина, Иван, Иосиф, Климент, Макар и Федор.
Сайт "Сегодня" пишет, какой православный праздник отмечают украинцы 5 февраля 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 5 февраля.
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- 5 февраля в мире отмечают День безопасности в интернете. Цель праздника – распространение знаний о безопасном, ответственное и позитивное использования цифровых технологий для детей и молодежи.
В народном календаре 5 февраля – день Агафия. В этот день пытались приготовить хозяйственные помещения к новому урожаю – убирали и наводили в порядок в хлевах, сараях и амбарах. Также существовал обычай печь на Агафия пирожки, которые обязательно должен был попробовать каждый из членов семьи.
Приметы на 5 февраля
- Солнечный день к ранней весне.
- Если синицы утром громко щебечут – ждите морозов в ближайшее время.
- Белка скачет по деревьям – возможно наступление оттепели.
- Много снега лежит на земле – примета того, что год будет урожайным.
- Много снега – будет урожайным год.
- Если на Агафья ударил мороз, и светит солнце, значит, в августе будет жарко.
- Погода 5 февраля после полудня позволяет понять, каким будет январь следующего года.
Что можно делать 5 февраля
- По возможности давайте беднякам милостыню.
- Рекомендуется сделать генеральную уборку в доме и во дворе. Вынесите ненужный мусор, помойте полы и окна, почините то, что хотели сделать уже давно.
Что нельзя делать 5 февраля
- В этот день категорически запрещены ссоры в семье.
- В этот день нельзя находиться в неубранном доме.
- 1924 – радио ВВС начало передавать с Гринвичской обсерватории сигналы точного времени.
- 1928 – немецкий химик Адольф Виндаус впервые синтезировал витамин D, недостаток которого вызывает рахит.
- 1952 – Нью-Йорк стал первым городом мира, где начали применять трехцветные светофоры.
- 1989 – столицу Афганистана Кабул покинул последний советский солдат.
- 2009 – за выкуп в три миллиона двести тысяч долларов украинское судно "Фаина" было освобождено из плена сомалийских пиратов. Через неделю 17 украинских моряков из числа членов экипажа прилетели в Киев.
- 1812 – французский барон, убийца Александра Пушкина Жорж Шарль Дантес.
- 1840 – американский конструктор оружия, изобретатель пулемета Гайри Стивенс Максим.
- 1878 – французский инженер и промышленник, создатель одноименной автомобильной компании Андре-Густав Ситроен.
- 1971 – американская кантри-певица и автор песен Сара Эванс.
- 1985 – португальский футболист Криштиану Роналду.
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