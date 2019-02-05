5 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать
5 февраля православные христиане отмечает день мученика Агафангела
Сегодня 36-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 329 дней. Именинники – Агафангел, Геннадий, Климент, Максим, Соломон, Феоктист. Международный день бармена, в Мексике отмечают День конституции (1917), в Сан-Марино – День освобожден, а в Конго – День президента.
5 февраля: какой сегодня праздник
Именно 5 февраля православная церковь отмечает день мученика Агафангела, а также почитает память великомученика Климента. Эти два человека в свое время пострадали за веру в Иисуса Христа, претерпели большое количество пыток от язычников, но от истины не отреклись. Работать 5 февраля не возбранялось.
Говорили: "Агафий спины в закромах не разгибает, счет зерну ведет". День, как правило, проходил в хлопотах, ведь ранее было большое количество празднеств, и накопилось много работы.
Народные приметы на 5 февраля
- Много снега – будет много хлеба.
- Если на Агафия ударил мороз, и светит солнце, значит, в августе будет жарко.
- Солнечный день – будет ранняя весна.
- Если синицы громко щебечут утром – жди морозов в ближайшее время.
- Белка скачет по деревьям – возможно наступление оттепели.
- По примете 5 февраля много снега лежит на земле – год будет урожайным.
- Сильный мороз – весна наступит рано.
- Погода после полудня позволяет понять, каким будет январь следующего года.
События в Украине и мире 5 февраля
1721 – русский царь Петр I ликвидировал пост патриарха как главы Русской православной церкви; его сменил Святейший синод.
1816 – в Риме состоялась премьера оперы Джоаккино Россини "Севильский цирюльник" (другой вариант – 20 февраля).
1887 – в театре "Ла Скала" (Милан) состоялась премьера оперы Джузеппе Верди "Отелло".
1919 – первая в Европе регулярная авиалиния соединяет Берлин и Веймар.
1924 – радио "ВВС" начало передавать с Гринвичской обсерватории сигналы точного времени.
1946 – вступил в силу "Договор между СССР и Польской Республикой о советско-польской государственной границе".
1952 – Нью-Йорк стал первым городом мира, где начали применять трехцветные светофоры.
1989 – столицу Афганистана Кабул покинул последний советский солдат.
2009 – за выкуп в три миллиона двести тысяч долларов украинское судно "Фаина" было освобождено из плена сомалийских пиратов. Через неделю 17 украинских моряков из числа членов экипажа прилетели в Киев.
Кто родился 5 февраля
1804 – Иоганн Рунеберг, финский и шведский поэт-романтик, философ.
1840 – Джон Бойд Данлоп, шотландский врач-ветеринар, изобретатель первых пневматических резиновых скатов (1888 год).
1878 – Андре-Густав Ситроен, французский инженер, промышленник, основатель автомобилестроительной компании "Ситроен" (1919 год).
1948 – Свен Горан Эрикссон, шведский футбольный тренер ("Лацио" Рим, сборная Англии).
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